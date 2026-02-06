Aukšto slėgio plovykla HD 13/18-4 S Classic
Galingas ir patvarus HD 13/18-4 S Classic šalto vandens aukšto slėgio įrenginys sukurtas atlaikyti didelius krūvius kasdien. Šis „Super Class“ įrenginys pasižymi ypatinga galia, kuri užtikrina puikius ir patikimus valymo rezultatus net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.
Galingas, tvirtas ir patikimas HD 13/18-4 S Classic šalto vandens aukšto slėgio įrenginys sukurtas kasdieniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis ir stebina savo ypatinga galia. Šis įrenginys išsiskiria tvirta konstrukcija ir patvariu plieniniu rėmu. HD 13/18-4 S Classic pasižymi lengvu ir intuityviu valdymu, o visos svarbiausios dalys yra lengvai pasiekiamos. „Super Class“ aukšto slėgio plovykla komplektuojama su klasikiniu aukšto slėgio pistoletu bei aukščiausios kokybės „EASY!Lock“ greitojo atlaisvinimo sistema, kuri leidžia paruošti įrenginį darbui net penkis kartus greičiau, taip taupant jūsų laiką. Integruotas vandens filtras patikimai apsaugo aukšto slėgio siurblį nuo purvo dalelių ir teršalų, taip prailgindamas įrenginio tarnavimo laiką. Galinga alkūninio veleno pompa ir ilgaamžės medžiagos yra šios plovyklos pagrindas: cilindro galvutė pagaminta iš žalvario, o stūmokliai – su keraminėmis įvorėmis. Slėgis gali būti reguliuojamas tiesiog ant siurblio, pagal poreikį. 4 polių, lėtaeigis variklis su oro-vandens aušinimo sistema užtikrina ilgalaikį ir patikimą veikimą.
Savybės ir privalumai
Galingas ir tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute bei stūmokliais su keraminėmis įvorėmisDidelis našumas ir efektyvumas. Ilgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Siurbimo funkcija ir iki 60 °C vandens temperatūra.
Tvirtas plieninis rėmas ir dideli ratai maksimaliam mobilumuiApsaugo įrenginį net ir nepalankiomis sąlygomis. Paprasta ir patogu transportuoti. Integruota priedų laikymo vieta.
Classic priedai su "EASY!Lock" jungtimisGreitas pasiruošimas darbui bei paprastas priedų keitimas. Patvarūs ir ilgaamžiai priedai. Lengvai ir intuityviai valdomas.
Aiški įrenginio konstrukcija
- Integruotą vandens filtrą galima išimti ir išvalyti be jokių įrankių.
- Slėgį ir vandens tūrį galima reguliuoti ant paties siurblio.
- Alyvos pripildymo lygį ir kokybę galima lengvai patikrinti naudojant stebėjimo stikliuką ir lygio matuoklį.
4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema
- Ilgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos.
- Efektyvus aušinimas vandeniu dera su patikima aušinimo oru sistema, taip užtikrinant maksimalų vėsinimą net esant nepastoviai aplinkos ir vandens temperatūrai.
- Kompaktiška konstrukcija, užtikrinanti maksimalų mobilumą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 / 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|700 - 1300
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|50 - 180
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Galingumas (kW)
|8,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|075
|Vandens įvadas
|1″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|60
|Svoris (su pakuote) (kg)
|67,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|720 x 637 x 1060
Komplektacija
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
- Slėgio išjungiklis
- Skirtingo galingumo srovė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Žalvarinė vandens įpylimo jungtis
Videos
Pritaikymo sritys
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Apdailos ir betono liejinių valymas statybos sektoriuje
- Statybvietėje esančių mašinų ir įrangos, pavyzdžiui, cemento maišyklių, pastolių, ratinių krautuvų, ekskavatorių ar betono siurblių, valymas.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Transporto sektoriaus transporto priemonių, pavyzdžiui, sunkiasvorių sunkvežimių, laivų, lėktuvų ar autobusų, valymas
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
Priedai
Valymo priemonės
HD 13/18-4 S Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.