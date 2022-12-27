PLOVIMO SISTEMOS IR PLOVIMO AIKŠTELĖS
Švari transporto priemonė – tiek lengvasis automobilis, tiek komercinės paskirties transporto priemonė – ne tik
sudaro teigiamą įspūdį, bet ir atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant saugumą ir išsaugant vertę. Portalinės ir
savitarnos plovimo sistemos yra pelningi rangos valymo sprendimai automobilių salonams, plovykloms,
dirbtuvėms ir degalinėms. Komercinių transporto priemonių portalinės plovyklos ir mobiliosios vieno šepečio
plovyklos užtikrina, kad krovinių pervežimo ir autobusų įmonės turėtų išblizgintą transporto priemonių parką.
Pelningas papildomas verslas autoservisams, degalinėms ir automobilių salonams
Daugelis automobilių savininkų labai didžiuojasi savo transporto priemonėmis. Jie rūpinasi,
kad jos būtų švarios ir gerai prižiūrimos ne tik išoriškai, bet ir saugumo sumetimais bei dėl to,
kad būtų išsaugota transporto priemonės vertė. Jie reguliariai lankosi vietose, kuriose gali
nuplauti savo transporto priemonę ir atlikti jos techninės priežiūros darbus. Todėl portalinės
automobilių plovyklos ir savitarnos plovimo sistemos gali būti pelninga papildoma
automobilių servisų, degalinių ir automobilių prekybos salonų veikla. Plovykloms taip pat
naudinga įrengti ekonomiškas ir aplinkai nekenksmingas sistemas. Siekiant, kad plovykla
būtų pelninga yra svarbu, kad jos dydis ir įranga būtų optimaliai pritaikyti prie tikslinės
grupės ir kasdien plaunamų transporto priemonių skaičiaus. Jei transporto priemonių
savininkai bus patenkinti plovimo rezultatais, operatoriai gali tikėtis sugrįžtančių klientų.
Ekonomiškas valymas pervežimo įmonėms ir autobusų bendrovėms
Jau daugelį metų autobusai ir sunkvežimiai yra labai svarbūs vežant žmones ir krovinius.
Švara taip pat atlieka svarbų vaidmenį palaikant tiekimo grandines ir užtikrinant sklandų
procesų veikimą.
Efektyvus valymas taupo laiką ir pinigus
Siekiant taupyti darbo sąnaudas ir laiką, komercinių transporto priemonių plovimo kokybei ir
trukmei keliami ypač aukšti reikalavimai: Taip yra todėl, kad kuo veiksmingesnis valymo
procesas, tuo greičiau komercines transporto priemones galima vėl naudoti pervežimams.
Taip pat svarbu turėti lanksčią plovimo programą, kuri atitiktų skirtingų tipų ir medžiagų
transporto priemonėms bei skirtingiems nešvarumams keliamus reikalavimus. Tačiau dėl
komercinių transporto priemonių dydžio ir konstrukcijos reikia ne tik specialios plovimo
technologijos – plovimo priemonės taip pat turi būti tinkamos, kad užtikrintų ekonomišką ir
efektyvų transporto priemonių valymą.