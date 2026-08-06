Elektriskais ģenerators PGG 6/1
Ar benzīnu darbināms sinhronais ģenerators PGG 6/1. Jauda 5 kW, nodrošina līdz 10 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem, komerciālam un municipālam pielietojumam.
Mūsu sinhronais ģenerators PGG 6/1 ar 5 kW jaudu un uzticamu 4-taktu benzīna dzinēju (EU STAGE V) dnodrošina neatkarīgu elektroapgādi būvlaukumos, lauksaimniecībā vai pašvaldību teritorijās. Lielā 25 litru tvertne ļauj ilgstoši strādāt, līdz pat 10 stundām (ar pilnu jaudu līdz 6,5 stundām), savukārt izturīgais tērauda rāmis, necaurdurami riteņi un salokāms stumšanas rokturis nodrošina maksimālu mobilitāti arī smagos apstākļos.Divas iezemētas rozetes un viena zila treileru ligzda (maiņstrāva, 1-fāze) ar automātisko sprieguma regulatoru (AVR), iekārtai nodrošina pieslēguma iespējas dažādu instrumentu un aprīkojuma darbībai. Īpaši izstrādātā drošības tehnoloģija ar pārslodzes un zema eļļas līmeņa aizsardzību, droši aizsargā lietotājam draudzīgo mašīnu pret bojājumiem.
Īpašības un ieguvumi
Neierasti vienkārša lietošanaPret pārduršanu droši riteņi garantē augstu mobilitāti. Elektrostarteris vienkāršai un ātrai dzinēja iedarbināšanai.
Īpaši uzticams un drošs
Ļoti jaudīgs230 V sinhronais ģenerators nodrošina nepārtrauktu 5.5 kW strāvas padevi. Jaudīgs benzīna dzinējs, kas var nodrošināt min. 6.5 stundas darba ar vienu degvielas tvertni.
Kärcher augstspiediena tīrītāju darbība
- Augstspiediena mazgātāju lietošanai vietās, kur nav pieejams ārējs strāvas avots.
- Piemērots norādītajiem vienfāzes augstspiediena tīrītājiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|75
|Nominālā veiktspēja (kW)
|5
|Jauda (kW)
|5.5
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Tilpums (cm³)
|390
|Dzinēja jauda (kW/ZS)
|8.5 / 11.6
|Degvielas patēriņš (l/h)
|3.8
|Tvertnes tilpums (l)
|25
|Darba laiks pie 50% slodzes (h)
|10
|Darba laiks pie 100% slodzes (h)
|6.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|92.4
|Svars bez piederumiem (kg)
|84.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|743 x 713 x 670
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Darba režīma displejs
- Līdzstrāvas ligzda (12 V)
- Aizsardzības klase IP 23
- Aizsardzība pret zemu eļļas līmeni
- Degvielas līmeņa rādītājs
- 2 vienfāzes kontaktligzda F tips (Schuko)
- Vienfāzes kontaktligzda CEE (32 A)
- Automātiskais sprieguma regulators (AVR)
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Neatkarīgs strāvas avots municipālam pielietojumam, piemēram, putekļu sūcējiem
- Neatkarīgs strāvas avots celtniecībā, piemēram, leņķa slīpmašīnām
- Neatkarīgs strāvas avots lauksaimniecībā, piemēram, augstspiediena tīrītājiem
Atrast PGG 6/1 rezerves daļas
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