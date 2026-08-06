Elektriskais ģenerators PGG 8/3
Ar benzīnu darbināms jaudīgs sinhronais ģenerators PGG 8/3. Jauda 7 kW, nodrošina ar vienfāzes vai trīs fāzu maiņstrāvu. Izmantojams būvlaukumos, lauksaimniecībā vai municipālam pielietojumam.
Mūsu jaudīgais, ar benzīnu darbināms sinhronais ģenerators PGG 8/3, neatkarīgi no tā, vai tā ir komerciāla vai municipāla vajadzība, ir risinājums strāvas avota nodrošināšanai objektā. Necaurduramie riteņi un salokāmais stumšanas rokturis nodrošina vieglu transportēšanu un manevrēšanu objektā. 25 litru tvertne nodrošina ilgstošu darbību - līdz 7 stundām (ar pilnu jaudu līdz 5,5 stundām), uzticamais 4-taktu benzīna dzinējs (EU STAGE V) nodrošina nemainīgu jaudu 7 kW. Ar 2 iezemētām rozetēm (1 fāzes maiņstrāvai) un sarkano 400 V ligzdu (trīs fāzu pieslēgumam) iekārta piedāvā plašas elektropadeves iespējas jūsu aprīkojumam. Automātiskais sprieguma regulators (AVR) nodrošina arī jutīgu elektronisko ierīču darbību. Noderīg aprīkojums, piemēram, aizsardzība pret pārslodzi un eļļas trūkumu, kā arī izturīgs cauruļveida tērauda rāmis, droši aizsargā lietotājus un mašīnu pret jebkādiem riskiem vai bojājumiem.
Īpašības un ieguvumi
Neierasti vienkārša lietošanaAugsta mobilitāte, pateicoties saliekamajam rokturim un necaurduramiem riteņiem. Elektrostarteris vienkāršai un ātrai dzinēja iedarbināšanai.
Īpaši uzticams un drošsAr pārslodzes un zema eļļas līmeņa aizsardzību un cauruļu rāmi maksimālai drošībai. Ar automārisko sprieguma regulatoru (AVR) sensitīvu elektronisku iekārtu darbināšanai.
Kärcher augstspiediena tīrītāju darbība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|76
|Nominālā veiktspēja (kW)
|2
|Nominālā veiktspēja (trīs fāzu strāvai) (kW)
|7
|Jauda (kW)
|2.5
|Veiktspēja (trīs fāžu strāvai) (kW)
|maks. 7.5
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Tilpums (cm³)
|440
|Dzinēja jauda (kW/ZS)
|9 / 12.2
|Degvielas patēriņš (l/h)
|4.5
|Tvertnes tilpums (l)
|25
|Darba laiks pie 50% slodzes (h)
|7
|Darba laiks pie 100% slodzes (h)
|5.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|99.6
|Svars bez piederumiem (kg)
|89.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|743 x 713 x 670
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Darba režīma displejs
- Līdzstrāvas ligzda (12 V)
- Aizsardzības klase IP 23
- Aizsardzība pret zemu eļļas līmeni
- Degvielas līmeņa rādītājs
- Vienfāzes kontaktligzda F tips (Schuko)
- Trīs fāzu kontaktligzda CEE (16 A)
- Automātiskais sprieguma regulators (AVR)
Videos
Pielietošanas veidi
- Neatkarīgs strāvas avots municipālam pielietojumam, piemēram, putekļu sūcējiem
- Neatkarīgs strāvas avots celtniecībā, piemēram, leņķa slīpmašīnām
- Neatkarīgs strāvas avots lauksaimniecībā, piemēram, augstspiediena tīrītājiem
Atrast PGG 8/3 rezerves daļas
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