Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 10л

Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (кг) 11,4
Вес (с упаковкой) (кг) 11,842
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 190 x 307
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Уборка в животноводческих помещениях
  • Чистка бочек
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Обезжиривание поверхностей
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
  • Очистка фасадов.
