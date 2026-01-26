Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 10l
Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|13
|Greutate (kg)
|11,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 190 x 307
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Domeniul de transport si aparate
- Curatarea grajdului
- Curatarea butoaielor
- Spalarea masinii si a motorului
- Curatarea pieselor
- Degresarea suprafetelor
- Cisterna pentru alimente
- Curatarea fatadelor