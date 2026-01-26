Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 10l

Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13
Greutate (kg) 11,4
Greutate cu ambalaj (kg) 11,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 190 x 307
Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 10l
Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 10l
Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 10l
Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF, 10l
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Curatarea grajdului
  • Curatarea butoaielor
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Degresarea suprafetelor
  • Cisterna pentru alimente
  • Curatarea fatadelor
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova