Duză pentru curățarea țevilor

Duza pentru curățarea conductelor, canalizărilor și burlanelor, concepută pentru îndepărtarea eficientă a blocajelor. Prevăzută cu racord R1/8" pentru conectare la furtunul de curățare a conductelor.

Duza pentru curățarea ecologică a conductelor, canalizărilor și burlanelor îndepărtează eficient blocajele, asigurând un flux optim al apei. Cele patru orificii orientate spre spate generează o propulsie puternică, care împinge furtunul prin conductă fără efort. Designul optimizat elimină orice denivelare la punctul de conectare cu furtunul de înaltă presiune, reducând astfel riscul ca duza să se blocheze. Compatibilă cu kiturile de curățare a conductelor PC 20, PC 15 și PC 7.5, precum și cu toate spălătoarele cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7.

Caracteristici si beneficii
Duză pentru curățarea țevilor: Patru jeturi orientate spre spate
Patru jeturi orientate spre spate
Furtunul este împins automat înainte în țeavă de către presiunea apei.
Duză pentru curățarea țevilor: Forma optimizată a duzei
Forma optimizată a duzei
Conexiunea fără margini la furtun minimizează riscul ca duza să fie prinsă în țeavă.
Duză pentru curățarea țevilor: Curatare eficace cu presiune mare
Curatare eficace cu presiune mare
Puternic și eficient în deblocarea blocajelor din conducte.
Fabricat din alamă rezistentă
  • Durabilitate lunga

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiuni (L x l x î) (mm) 18 x 14 x 14
Domenii de intrebuintare
  • Curaţarea ţevilor
  • Curaţarea burlanelor
  • Curaţarea scurgerilor
