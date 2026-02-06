Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri
Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.
Setul practic și versatil de curățare a țevilor este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea eficientă a blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune cu șurub. Duza cu jet are o putere mare de propulsie cu patru jeturi de înaltă presiune orientate înapoi – perfectă pentru jgheaburi și pentru eliminarea blocajelor din materii solide. Duza rotativă este utilizată pentru curățarea preventivă. Sistemul său de curățare 360° elimină eficient depunerile de pe pereții interiori ai conductei, prevenind astfel formarea blocajelor. Forma duzelor este optimizată pentru a nu avea muchii la punctul de conexiune cu furtunul de înaltă presiune, reducând riscul ca duza să rămână blocată în conductă. Furtunul flexibil de 7,5 metri, de înaltă calitate, este întărit cu împletitură textilă, oferind manevrabilitate ușoară în sistemele de conducte unghiulare. Furtunul include protecție împotriva îndoielii și conexiuni din alamă pentru o durată lungă de viață. Este compatibil cu toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7, atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.
Caracteristici si beneficii
Sistem practic de schimbare cu două duze diferiteSchimbare simplă a duzei. Duză cu jet cu alimentare puternică, ideală pentru curățarea țevilor de scurgere și eliminarea blocajelor. Duză rotativă cu efect de curățare la 360° - pentru curățarea puternică de întreținere a interiorului conductelor pentru a preveni blocajele.
Curatare eficace cu presiune mareEliberează rapid și eficient blocajele din conducte. Aplicare ecologică fără substanțe chimice. Furtunul este împins automat înainte în țeavă de către presiunea apei.
Furtun flexibil cu împletitură textilăManevrare ușoară în sistemele de țevi înclinate. Proiectat pentru depozitare ușoară.
Forma optimizată a duzei
- Conexiunea fără margini la furtun minimizează riscul ca duza să fie prinsă în țeavă.
- Design compact pentru libertate maximă de mișcare.
Racorduri și duze fabricate din alamă durabilă și oțel inoxidabil
- Durabilitate lunga
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|245 x 245 x 55
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Curaţarea ţevilor
- Curaţarea burlanelor
- Curaţarea scurgerilor