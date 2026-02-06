Setul practic și versatil de curățare a țevilor este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea eficientă a blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune cu șurub. Duza cu jet are o putere mare de propulsie cu patru jeturi de înaltă presiune orientate înapoi – perfectă pentru jgheaburi și pentru eliminarea blocajelor din materii solide. Duza rotativă este utilizată pentru curățarea preventivă. Sistemul său de curățare 360° elimină eficient depunerile de pe pereții interiori ai conductei, prevenind astfel formarea blocajelor. Forma duzelor este optimizată pentru a nu avea muchii la punctul de conexiune cu furtunul de înaltă presiune, reducând riscul ca duza să rămână blocată în conductă. Furtunul flexibil de 7,5 metri, de înaltă calitate, este întărit cu împletitură textilă, oferind manevrabilitate ușoară în sistemele de conducte unghiulare. Furtunul include protecție împotriva îndoielii și conexiuni din alamă pentru o durată lungă de viață. Este compatibil cu toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7, atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.