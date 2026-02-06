Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri

Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.

Setul practic și versatil de curățare a țevilor este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea eficientă a blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune cu șurub. Duza cu jet are o putere mare de propulsie cu patru jeturi de înaltă presiune orientate înapoi – perfectă pentru jgheaburi și pentru eliminarea blocajelor din materii solide. Duza rotativă este utilizată pentru curățarea preventivă. Sistemul său de curățare 360° elimină eficient depunerile de pe pereții interiori ai conductei, prevenind astfel formarea blocajelor. Forma duzelor este optimizată pentru a nu avea muchii la punctul de conexiune cu furtunul de înaltă presiune, reducând riscul ca duza să rămână blocată în conductă. Furtunul flexibil de 7,5 metri, de înaltă calitate, este întărit cu împletitură textilă, oferind manevrabilitate ușoară în sistemele de conducte unghiulare. Furtunul include protecție împotriva îndoielii și conexiuni din alamă pentru o durată lungă de viață. Este compatibil cu toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7, atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

Caracteristici si beneficii
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri: Sistem practic de schimbare cu două duze diferite
Sistem practic de schimbare cu două duze diferite
Schimbare simplă a duzei. Duză cu jet cu alimentare puternică, ideală pentru curățarea țevilor de scurgere și eliminarea blocajelor. Duză rotativă cu efect de curățare la 360° - pentru curățarea puternică de întreținere a interiorului conductelor pentru a preveni blocajele.
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri: Curatare eficace cu presiune mare
Curatare eficace cu presiune mare
Eliberează rapid și eficient blocajele din conducte. Aplicare ecologică fără substanțe chimice. Furtunul este împins automat înainte în țeavă de către presiunea apei.
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri: Furtun flexibil cu împletitură textilă
Furtun flexibil cu împletitură textilă
Manevrare ușoară în sistemele de țevi înclinate. Proiectat pentru depozitare ușoară.
Forma optimizată a duzei
  • Conexiunea fără margini la furtun minimizează riscul ca duza să fie prinsă în țeavă.
  • Design compact pentru libertate maximă de mișcare.
Racorduri și duze fabricate din alamă durabilă și oțel inoxidabil
  • Durabilitate lunga

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 245 x 245 x 55

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curaţarea ţevilor
  • Curaţarea burlanelor
  • Curaţarea scurgerilor
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova