Setul practic și versatil pentru curățarea țevilor este perfect pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor și pentru eliminarea eficientă a blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită conexiunii cu filet. Duza cu jet are o puternică propulsie înainte, cu patru jeturi de apă cu presiune înaltă îndreptate înapoi – ideală pentru jgheaburi și pentru îndepărtarea blocajelor de materii solide. Duza rotativă este utilizată pentru curățarea preventivă a conductelor. Sistemul său de curățare 360° elimină eficient depunerile de pe pereții interiori ai țevii, prevenind astfel formarea blocajelor. Forma duzelor este optimizată pentru a evita formarea unor colțuri sau margini la locul de conectare cu furtunul cu presiune înaltă, minimizând riscul ca duza să se blocheze în țeavă. Furtunul flexibil de 15 metri, de calitate superioară, este întărit cu împletitură textilă pentru manevrare ușoară în sisteme de conducte înguste. Furtunul este dotat cu protecție împotriva îndoirii și conexiuni din alamă pentru o durabilitate extinsă. Potrivit pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, în combinație cu toate aparatele de curățat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.