Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri
Setul de curățare a țevilor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică.
Setul practic și versatil pentru curățarea țevilor este perfect pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor și pentru eliminarea eficientă a blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită conexiunii cu filet. Duza cu jet are o puternică propulsie înainte, cu patru jeturi de apă cu presiune înaltă îndreptate înapoi – ideală pentru jgheaburi și pentru îndepărtarea blocajelor de materii solide. Duza rotativă este utilizată pentru curățarea preventivă a conductelor. Sistemul său de curățare 360° elimină eficient depunerile de pe pereții interiori ai țevii, prevenind astfel formarea blocajelor. Forma duzelor este optimizată pentru a evita formarea unor colțuri sau margini la locul de conectare cu furtunul cu presiune înaltă, minimizând riscul ca duza să se blocheze în țeavă. Furtunul flexibil de 15 metri, de calitate superioară, este întărit cu împletitură textilă pentru manevrare ușoară în sisteme de conducte înguste. Furtunul este dotat cu protecție împotriva îndoirii și conexiuni din alamă pentru o durabilitate extinsă. Potrivit pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, în combinație cu toate aparatele de curățat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.
Caracteristici si beneficii
Sistem practic de schimbare cu două duze diferiteSchimbare simplă a duzei. Duză cu jet cu alimentare puternică, ideală pentru curățarea țevilor de scurgere și eliminarea blocajelor. Duză rotativă cu efect de curățare la 360° - pentru curățarea puternică de întreținere a interiorului conductelor pentru a preveni blocajele.
Curatare eficace cu presiune mareEliberează rapid și eficient blocajele din conducte. Aplicare ecologică fără substanțe chimice. Furtunul este împins automat înainte în țeavă de către presiunea apei.
Furtun flexibil cu împletitură textilăManevrare ușoară în sistemele de țevi înclinate. Proiectat pentru depozitare ușoară.
Forma optimizată a duzei
- Conexiunea fără margini la furtun minimizează riscul ca duza să fie prinsă în țeavă.
- Design compact pentru libertate maximă de mișcare.
Racorduri și duze fabricate din alamă durabilă și oțel inoxidabil
- Durabilitate lunga
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 x 250 x 80
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Curaţarea ţevilor
- Curaţarea burlanelor
- Curaţarea scurgerilor