Setul practic și versatil pentru curățarea țevilor este perfect pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor și pentru eliminarea eficientă a blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită conexiunii cu filet. Duza cu jet are o puternică propulsie înainte, cu patru jeturi de apă cu presiune înaltă îndreptate înapoi – ideală pentru jgheaburi și pentru îndepărtarea blocajelor de materii solide. Duza rotativă este utilizată pentru curățarea preventivă a conductelor. Sistemul său de curățare 360° elimină eficient depunerile de pe pereții interiori ai țevii, prevenind astfel formarea blocajelor. Forma duzelor este optimizată pentru a evita formarea unor colțuri sau margini la locul de conectare cu furtunul cu presiune înaltă, minimizând riscul ca duza să se blocheze în țeavă. Furtunul flexibil de 15 metri, de calitate superioară, este întărit cu împletitură textilă pentru manevrare ușoară în sisteme de conducte înguste. Furtunul este dotat cu protecție împotriva îndoirii și conexiuni din alamă pentru o durabilitate extinsă. Potrivit pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, în combinație cu toate aparatele de curățat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.

Caracteristici si beneficii
Sistem practic de schimbare cu două duze diferite
Schimbare simplă a duzei. Duză cu jet cu alimentare puternică, ideală pentru curățarea țevilor de scurgere și eliminarea blocajelor. Duză rotativă cu efect de curățare la 360° - pentru curățarea puternică de întreținere a interiorului conductelor pentru a preveni blocajele.
Curatare eficace cu presiune mare
Eliberează rapid și eficient blocajele din conducte. Aplicare ecologică fără substanțe chimice. Furtunul este împins automat înainte în țeavă de către presiunea apei.
Furtun flexibil cu împletitură textilă
Manevrare ușoară în sistemele de țevi înclinate. Proiectat pentru depozitare ușoară.
Forma optimizată a duzei
  • Conexiunea fără margini la furtun minimizează riscul ca duza să fie prinsă în țeavă.
  • Design compact pentru libertate maximă de mișcare.
Racorduri și duze fabricate din alamă durabilă și oțel inoxidabil
  • Durabilitate lunga

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 250 x 80

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).

Domenii de intrebuintare
  • Curaţarea ţevilor
  • Curaţarea burlanelor
  • Curaţarea scurgerilor
