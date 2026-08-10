Încărcător auto pentru EDI 4, OC 3, OC 3 Plus

Cu încărcătorul auto, răzuitorul electric pentru gheață și aparatul mobil de curățat cu presiune medie pot fi încărcate în timpul călătoriei cu mașina.

Încărcătorul auto de la Kärcher potrivit pentru răzuitorul electric de gheață și aparatul de curățat cu presiune medie în aer liber, folosind bricheta de 12 volți din mașină. În acest fel, ambele dispozitive pot fi încărcate ușor chiar și atunci când călătoriți. Încărcătorul auto garantează comoditate și flexibilitate.

Caracteristici si beneficii
Cu conexiune standard pentru brichete auto
  • Pentru o conexiune convenabilă în mașină.
Utilizare garantată chiar și atunci când călătoriți
  • Întotdeauna suficient timp de funcționare, datorită capacității de încărcare prin intermediul bateriei auto.
  • Flexibilitate mai mare, indiferent de priza de alimentare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 24 x 24
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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