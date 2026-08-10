Peria de spălare pentru animale de companie, care se atașează la toate aparatele OC 3, curăță rapid, temeinic și delicat. Ideală după plimbarea câinelui pe vreme rea - înainte de a vă urca în mașină sau când ajungeți acasă. Fie că spălați doar lăbuțele pline de noroi ale animalului dvs. de companie sau îi curățați toată blana, vârfurile flexibile din silicon nu numai că fac peria confortabilă pentru animalul dvs. de companie, dar îndepărtează impuritățile în mod eficient. Pentru a o utiliza, conectați peria direct la pistolul cu declanșator de la OC 3. Când apăsați pe trăgaci, apa curge prin perie. Combinația dintre jetul delicat de duș cu presiune scăzută (comparabil cu jetul de la robinet) și efectul mecanic al periei oferă o putere de curățare remarcabilă, precum și un efect de masaj pe care multe animale de companie îl vor aprecia. Murdăria este desprinsă și apoi spălată direct. Apa este consumată foarte puțin, ceea ce protejează bateria și înseamnă că aceasta poate fi utilizată pentru perioade de timp suficient de lungi.