Perie de spălare pentru animale de companie

Perie de spălat pentru curățarea și îngrijirea delicată a animalelor de companie, în special a câinilor. Se montează pur și simplu pe aparatul de spălat cu presiune OC 3 pentru o curățare eficientă. Curățați blana în doar câțiva pași simpli!

Peria de spălare pentru animale de companie, care se atașează la toate aparatele OC 3, curăță rapid, temeinic și delicat. Ideală după plimbarea câinelui pe vreme rea - înainte de a vă urca în mașină sau când ajungeți acasă. Fie că spălați doar lăbuțele pline de noroi ale animalului dvs. de companie sau îi curățați toată blana, vârfurile flexibile din silicon nu numai că fac peria confortabilă pentru animalul dvs. de companie, dar îndepărtează impuritățile în mod eficient. Pentru a o utiliza, conectați peria direct la pistolul cu declanșator de la OC 3. Când apăsați pe trăgaci, apa curge prin perie. Combinația dintre jetul delicat de duș cu presiune scăzută (comparabil cu jetul de la robinet) și efectul mecanic al periei oferă o putere de curățare remarcabilă, precum și un efect de masaj pe care multe animale de companie îl vor aprecia. Murdăria este desprinsă și apoi spălată direct. Apa este consumată foarte puțin, ceea ce protejează bateria și înseamnă că aceasta poate fi utilizată pentru perioade de timp suficient de lungi.

Caracteristici si beneficii
Perie de spălare pentru animale de companie: Elemente flexibile
Elemente flexibile
Îndepărtează impuritățile ușor și complet, cu un efect de masaj plăcut.
Perie de spălare pentru animale de companie: Pulverizare delicată sub formă de duș
Pulverizare delicată sub formă de duș
Pentru curățarea completă și îngrijirea delicată a animalelor de companie, în special a câinilor. Efect de curățare combinat - murdăria este îndepărtată și apoi spălată direct.
Perie de spălare pentru animale de companie: Se poate monta pe pistolul de declanșare
Se poate monta pe pistolul de declanșare
Asamblare ușoară și operare simplă cu o singură mână.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 68 x 90 x 85
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Animale de companie/ caini
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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