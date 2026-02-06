Saci de filtrare din fleece SE KFI 657
Sac filtrant din fleece extrem de rezistent la rupere, ideal pentru aspirarea murdăriei fine și grosiere deopotrivă. Potrivit pentru aparatele de curățat cu aspirare prin pulverizare Kärcher.
Sacii filtranți din fleece KFI 657 au fost dezvoltați special pentru modelele Kärcher SE 5 și SE 6 Signature Line, precum și pentru modelele SE 5.100 și SE 6.100. Sacii sunt extrem de rezistenți la rupere și asigură o putere de aspirare și filtrare a prafului impresionant de mare. Acestea sunt concepute pentru utilizare intensivă, de exemplu pentru aspirarea murdăriei grosiere și umede. Patru saci sunt incluși în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Material fleece cu trei straturi
- Pentru putere mare de aspirare și filtrare ridicată a prafului în timpul utilizării.
Extrem de rezistent la rupere, ideal pentru utilizare intensivă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|4
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|425 x 530 x 12
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată