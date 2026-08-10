Set de filtre AF 30
Debitul mare de aer respectă eficiența: Setul de filtre de schimb pentru purificatorul de aer AF 30 este alcătuit din material de filtrare HEPA 13 și are un element de carbon activ cu acoperire antibacteriană.
Setul de filtre HEPA 13 cu o proporție mare de carbon activ acoperit cu un strat antibacterian elimină în mod sigur un număr mare de substanțe nocive din aer cu un grad de filtrare de 99,95% pentru particule cu diametrul de 0,3 µm. Filtrul reține praful, praful fin, particulele, aerosolii, agenții patogeni și chiar virușii. În plus, acoperirea antibacteriană a materialului filtrant elimină germenii și bacteriile și este completată de un strat de carbon activ care filtrează mirosurile, vaporii chimici, COV (compuși organici volatili) și alte substanțe nocive din aer.
Caracteristici si beneficii
Filtrare HEPA 13
- Filtru HEPA 13 pentru eliminarea sigură a agenților patogeni și a aerosolilor.
- Eficiență de filtrare de 99,95%.
Element de carbon activ
- Pentru eliminarea mirosurilor și a vaporilor chimici.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Unitate ambalare (Bucată)
|2
|Greutate (kg)
|0,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|357 x 178 x 80
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Domenii de intrebuintare
- Interioare