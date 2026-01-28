Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA, 10l

Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13
Greutate (kg) 10,6
Greutate cu ambalaj (kg) 11,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 240 x 200 x 305
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
