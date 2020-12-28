Produksjon av ferdigmat
Ulike ingredienser og råvarer kombineres for det som ofte er komplekse sluttprodukter. Faren for krysskontaminering vokser med kompleksiteten i prosessen, og gjør profesjonell hygiene helt nødvendig.
Renslighet er viktig
Ferdigmåltider er ofre laget av komplekse sammensetninger av ingredienser, og stiller høye krav til hygiene og grundig renhold under produksjon.
Når du produserer ferdigmåltider, kombineres råvarer og ingredienser med de mest varierte egenskapene. Faren for krysskontaminering vokser med kompleksiteten i denne prosessen, og kan bare forhindres gjennom optimalt renhold og hygiene. For pålitelig fjerning av store mengder smuss fra transportbånd, produksjonssystemer og gulv, er våre kraftige våt- og tørrstøvsugere med to motorer, beholdere i rustfritt stål og elektronisk fyllingsnivåovervåking ideell. Du kan også bruke våre hygieniske høytrykksvaskere i rustfritt stål, som er motstandsdyktige mot varmtvann opp til 85 °C og har to vaskemiddeltanker med skyllefunksjoner. Alle messingdeler som kommer i kontakt med vann er trygge for mat.
Plettfrie overflateområder
Store overflater kan rengjøres økonomisk og effektivt med våre individuelt justerbare feiemaskin med vakum og gulvvaskemaskiner i ulike størrelser og modeller. Våre sitte-på-feiemaskiner med automatisk Tact-filterrengjøring oppnår optimale rengjøringsresultater. Rullebørsten på bakakselen sikrer at høye fortauskanter lett kan kjøres over. Med våre stå-på eller sitte-på gulvaskemaskiner sparer du ikke bare tid takket være automatisk fylling av vann, men også betydelige mengder rengjøringsmiddel takket være Dose, den nøyaktig doseringenheten for rengjøringsmiddel som er justerbar fra 0 til 3 %.