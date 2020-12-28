Produksjon av ferdigmat

Renslighet er viktig

Ferdigmåltider er ofre laget av komplekse sammensetninger av ingredienser, og stiller høye krav til hygiene og grundig renhold under produksjon.

Når du produserer ferdigmåltider, kombineres råvarer og ingredienser med de mest varierte egenskapene. Faren for krysskontaminering vokser med kompleksiteten i denne prosessen, og kan bare forhindres gjennom optimalt renhold og hygiene. For pålitelig fjerning av store mengder smuss fra transportbånd, produksjonssystemer og gulv, er våre kraftige våt- og tørrstøvsugere med to motorer, beholdere i rustfritt stål og elektronisk fyllingsnivåovervåking ideell. Du kan også bruke våre hygieniske høytrykksvaskere i rustfritt stål, som er motstandsdyktige mot varmtvann opp til 85 °C og har to vaskemiddeltanker med skyllefunksjoner. Alle messingdeler som kommer i kontakt med vann er trygge for mat.