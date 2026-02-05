EPA-filter ´

Vaskbart EPA-filter for BR 45/22 gulvvaskemaskin og DS 6 tekstilrenser fra Kärcher. Fanger opp små støvpartikler og allergener fra den kondenserte, fuktige luften.

EPA-filteret, som passer til både BR 45/22 gulvvaskemaskin og DS 6 tekstilrenser fra Kärcher, beskytter brukeren pålitelig mot ørsmå luftbårne partikler som støvpartikler eller allergener fra den kondenserte, fuktige luften ved effektivt å fange dem opp. Ved bruk med tekstilrenseren fungerer det også som et motorbeskyttelsesfilter som hindrer skadelig fuktighet i å trenge inn i maskinens motor. Takket være den myke gummikanten kan filteret enkelt viftes rent og skylles under rennende vann.

Egenskaper og fordeler
Vaskbar
  • Gjenbrukbar og slitesterk
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Farge Hvit
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 195 x 97 x 34
Kompatible maskiner
