EPA-filter ´
Vaskbart EPA-filter for BR 45/22 gulvvaskemaskin og DS 6 tekstilrenser fra Kärcher. Fanger opp små støvpartikler og allergener fra den kondenserte, fuktige luften.
EPA-filteret, som passer til både BR 45/22 gulvvaskemaskin og DS 6 tekstilrenser fra Kärcher, beskytter brukeren pålitelig mot ørsmå luftbårne partikler som støvpartikler eller allergener fra den kondenserte, fuktige luften ved effektivt å fange dem opp. Ved bruk med tekstilrenseren fungerer det også som et motorbeskyttelsesfilter som hindrer skadelig fuktighet i å trenge inn i maskinens motor. Takket være den myke gummikanten kan filteret enkelt viftes rent og skylles under rennende vann.
Egenskaper og fordeler
Vaskbar
- Gjenbrukbar og slitesterk
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|195 x 97 x 34