EPA-filteret, som passer til både BR 45/22 gulvvaskemaskin og DS 6 tekstilrenser fra Kärcher, beskytter brukeren pålitelig mot ørsmå luftbårne partikler som støvpartikler eller allergener fra den kondenserte, fuktige luften ved effektivt å fange dem opp. Ved bruk med tekstilrenseren fungerer det også som et motorbeskyttelsesfilter som hindrer skadelig fuktighet i å trenge inn i maskinens motor. Takket være den myke gummikanten kan filteret enkelt viftes rent og skylles under rennende vann.