Foam nozzle KHB 5

Egenskaper og fordeler
Gjennomsiktig beholder for rengjøringsmiddel
Quick Connect hurtigkobling
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 205 x 93 x 132
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Balkong
  • Blomsterpotter- og krukker
  • Utendørs pyntegjenstander
  • Sykler
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hagleker
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Søppelkasser
  • Persienner/rullegardiner
Tilbehør
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