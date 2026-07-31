Foam nozzle KHB 5
Egenskaper og fordeler
Gjennomsiktig beholder for rengjøringsmiddel
Quick Connect hurtigkobling
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|205 x 93 x 132
Bruksområder
- Balkong
- Blomsterpotter- og krukker
- Utendørs pyntegjenstander
- Sykler
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hagleker
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Søppelkasser
- Persienner/rullegardiner
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