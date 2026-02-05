Home & Garden - Utskiftbar disk med grov børste til vaskebørster WB 120 og WB 100
Utskiftbar disk med grov børste til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av robiste overflater som stein, metall og plast
Egenskaper og fordeler
Robuste svarte brister
- Enkel fjerning av vanskelig og fastsittende skitt.
For ulike overflater
- Ideell for rengjøring av motstandsdyktige overflater som stein, metall og plast.
Valgfritt tilbehør
- Mer fleksibilitet med roterende vaskebørste.
Kompatibilitet
- Kan brukes med WB 120 roterende vaskebørste og den foregående modellen WB 100 vaskebørste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|153 x 153 x 58
Bruksområder
- Garasjeporter
- Persienner/rullegardiner