WB 120 Vaskebørste

Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.

Egenskaper og fordeler
Roterende børstehode
  • Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Bytte av børste med utløserknapp
  • Raskere og enklere bytte uten å komme i kontakt med skitten.
Påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspyler
  • Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Gjennomsiktig lokk
  • Synlig teknologi gjør rengjøringsopplevelsen enda større.
Kompatibel med adapter til hageslange
  • Raskere tilkobling av alle Kärcher børster til hageslanger uten bruk av høytrykkspyler.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 309 x 153 x 135

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • Vinterhager
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Garasjeporter
  • Persienner/rullegardiner
  • Persienner og screens
  • Vinduskarmer
  • Balkongkledning
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
Tilbehør