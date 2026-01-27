WB 120 Vaskebørste
Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.
Egenskaper og fordeler
Roterende børstehode
- Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Bytte av børste med utløserknapp
- Raskere og enklere bytte uten å komme i kontakt med skitten.
Påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspyler
- Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Gjennomsiktig lokk
- Synlig teknologi gjør rengjøringsopplevelsen enda større.
Kompatibel med adapter til hageslange
- Raskere tilkobling av alle Kärcher børster til hageslanger uten bruk av høytrykkspyler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|309 x 153 x 135
Videoer
Bruksområder
- Kjøretøy
- Vinterhager
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Garasjeporter
- Persienner/rullegardiner
- Persienner og screens
- Vinduskarmer
- Balkongkledning
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler