PS 40 kraftbørste er en effektiv skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser og nal. Kombinasjonen av høytrykk og skrubbing gir et svært virkningsfullt tilbehør til høytrykkspyleren, og med nal på baksiden er det også enkelt å fjerne vannrester. PS 40 er og ideell til utendørs rengjøring av trapper, terrasse, fasade, husvegg, garasje, balkong, hellegang, oppkjørsel m.m. Passer til alle Kärcher K 2 til K 7 høytrykkvaskere.