PS 40 Kraftskrubber
PS 40 er en skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser. PS 40 gir svært god rengjøringskraft som raskt og effektivt fjerner vanskelig og fastsittende skitt fra alle typer overflater.
PS 40 kraftbørste er en effektiv skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser og nal. Kombinasjonen av høytrykk og skrubbing gir et svært virkningsfullt tilbehør til høytrykkspyleren, og med nal på baksiden er det også enkelt å fjerne vannrester. PS 40 er og ideell til utendørs rengjøring av trapper, terrasse, fasade, husvegg, garasje, balkong, hellegang, oppkjørsel m.m. Passer til alle Kärcher K 2 til K 7 høytrykkvaskere.
Egenskaper og fordeler
3 stk integrerte høytrykksdyser
- For fjerning av fastsittende skitt fra ulike typer overflater
Integrert nal
- Rask fjerning av gjenværende vann
Kompakt design
- Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter uten vannsprut
Kraftig rengjøring med høytrykk
- For fjerning av fastsittende skitt fra ulike typer overflater
Kombinasjon av høytrykksstråle og manuelt børstetrykk
- Mer rengjøringskraft sammenlignet med vanlig børste
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|744 x 303 x 759
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 9.85
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus WB
- K 2.02 plus
- K 2.08 plus
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.15 Plus
- K 2.16
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.200 Balcony Cleaner
- K 2.21 PLUS T50*EU
- K 2.21 plus
- K 2.300 T50
- K 2.36 M T 50 plus
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.425 T50
- K 2.54 M plus
- K 2.54M EPC
- K 2.59 M EPC plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD T 50
- K 2.91 MD plus
- K 2.94 MD plus
- K 2.98 M plus
- K 2.99 M Plus T 50
- K 3 Car & Home T150
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Home T150
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 S Eco Silent
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.500
- K 3.65 MD T 250
- K 3.695
- K 3.700
- K 3.80 MD
- K 3.91 MD Plus T 200
- K 3.91 MD WRC
- K 3.91 MD plus
- K 3.96 M plus
- K 3.97 M Plus
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4.00 S Eco Silent
- K 4.20 M PLUS T 200
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood
- K 5 Premium FC Plus Flex UFK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control AntiTwist
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.04 M Plus Alu
- K 5.04M-PL-ALU *EU
- K 5.100 M plus T 100
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.210
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.600 T 250
- K 5.640
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU
- K 5.85 MD plus
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 250
- K 5.91 MD plus
- K 6.250
- K 6.300
- K 6.450
- K 6.50 M plus
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.650
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.85 MD plus
- K 6.91 MD plus
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control AntiTwist
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.350
- K 7.400
- K 7.450
- K 7.700
- K 7.75 MD T 250
- K 7.750
- K 7.85 M plus
- K 7.91 MD plus
- K 855 HS plus
- K HC 10
Bruksområder
- Trapper
- Terrasse
- Fasade
- Garasje
- Hage- og steinmurer
- Balkong
- Stier
- (Inngang)spartier, innkjørsler