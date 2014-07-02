PS 40 Kraftskrubber

PS 40 er en skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser. PS 40 gir svært god rengjøringskraft som raskt og effektivt fjerner vanskelig og fastsittende skitt fra alle typer overflater.

PS 40 kraftbørste er en effektiv skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser og nal. Kombinasjonen av høytrykk og skrubbing gir et svært virkningsfullt tilbehør til høytrykkspyleren, og med nal på baksiden er det også enkelt å fjerne vannrester. PS 40 er og ideell til utendørs rengjøring av trapper, terrasse, fasade, husvegg, garasje, balkong, hellegang, oppkjørsel m.m. Passer til alle Kärcher K 2 til K 7 høytrykkvaskere.

Egenskaper og fordeler
3 stk integrerte høytrykksdyser
  • For fjerning av fastsittende skitt fra ulike typer overflater
Integrert nal
  • Rask fjerning av gjenværende vann
Kompakt design
  • Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter uten vannsprut
Kraftig rengjøring med høytrykk
  • For fjerning av fastsittende skitt fra ulike typer overflater
Kombinasjon av høytrykksstråle og manuelt børstetrykk
  • Mer rengjøringskraft sammenlignet med vanlig børste
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 744 x 303 x 759

Bruksområder
  • Trapper
  • Terrasse
  • Fasade
  • Garasje
  • Hage- og steinmurer
  • Balkong
  • Stier
  • (Inngang)spartier, innkjørsler