Skumdyse med kraftig skum som effektivt rengjør alle typer overflater, for eksempel maling, glass eller stein. Ideell for rengjøring av bil, hagemøbler, fasader, trapper, vegger, oppkjørsler osv. Beholderen er på 0,6 liter og fylles enkelt opp med Kärchers rengjøringsmidler før den settes på høytrykkspistolen. Passer alle Kärchers høytrykkspylere K2 - K7.