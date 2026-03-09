Skumdyse 0,3 L
Skumdyse med kraftig skum som effektivt rengjør alle typer overflater, for eksempel bil, motorsykkel, glass eller stein. Beholderen er på 0,3 liter.
Egenskaper og fordeler
Gjennomsiktig beholder for rengjøringsmiddel
- Innholdet er alltid synlig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 265 x 90
Kompatible maskiner
Bruksområder
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Vinterhager
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Terrasse
- Fasade
- Hage- og steinmurer
- (Inngang)spartier, innkjørsler
- Bobiler og campingvogner
- Trapper