Skumdyse 0,3 L

Skumdyse med kraftig skum som effektivt rengjør alle typer overflater, for eksempel bil, motorsykkel, glass eller stein. Beholderen er på 0,3 liter.

Skumdyse med kraftig skum som effektivt rengjør alle typer overflater, for eksempel maling, glass eller stein. Ideell for rengjøring av bil, hagemøbler, fasader, trapper, vegger, oppkjørsler osv. Beholderen er på 0,6 liter og fylles enkelt opp med Kärchers rengjøringsmidler før den settes på høytrykkspistolen. Passer alle Kärchers høytrykkspylere K2 - K7.

Egenskaper og fordeler
Gjennomsiktig beholder for rengjøringsmiddel
  • Innholdet er alltid synlig.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 265 x 265 x 90
Bruksområder
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Vinterhager
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Terrasse
  • Fasade
  • Hage- og steinmurer
  • (Inngang)spartier, innkjørsler
  • Bobiler og campingvogner
  • Trapper