Utskiftbar disk med universalbørste til vaskebørster WB 120 og WB 100
Utskiftbar disk med universalbørste til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast.
Egenskaper og fordeler
Mye transparente buster
- Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Fleksibel med mange bruksområder
- For alle glatte overflater som maling, glass eller plast.
Valgfritt tilbehør
- Mer fleksibilitet med roterende vaskebørste.
Kompatibilitet
- Kan brukes med WB 120 roterende vaskebørste og den foregående modellen WB 100 vaskebørste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|153 x 153 x 48
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Kjøretøy
- Vinterhager
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Garasjeporter
- Persienner/rullegardiner
- Persienner og screens
- Vinduskarmer
- Balkongkledning
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler