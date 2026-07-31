WV 6 smalt sugemunnstykke (170 mm)

Lite sugemunnstykke ideelt for rengjøring av smale vinduer og vinduer med sprosser. Hvit modell til hvit vindusvasker.

Egenskaper og fordeler
Xtra!Flex® silikonnal
  • Den innovative teknologien med Xtra!Flex®-silikonnal gjør rengjøringen enda mer fleksibel – ideell for bruk helt inntil gulv og kanter.
  • Bredt sugemunnstykke gjør det mulig å fjerne både skitt og vann i én bevegelse.
Smal utforming
Enkel å bytte
  • Nalgummien er enkel å skifte.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Farge Hvit
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 172 x 98 x 41
Kompatible maskiner
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Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Vinduer med sprosser
  • Glatte jevne overflater
  • Vinduer og glassflater
  • Speil
  • Fliser
  • Dusjkabinett/badekar
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
  • Kondens
  • Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong
Tilbehør