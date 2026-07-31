WV 6 smalt sugemunnstykke (170 mm)
Lite sugemunnstykke ideelt for rengjøring av smale vinduer og vinduer med sprosser. Hvit modell til hvit vindusvasker.
Egenskaper og fordeler
Xtra!Flex® silikonnal
- Den innovative teknologien med Xtra!Flex®-silikonnal gjør rengjøringen enda mer fleksibel – ideell for bruk helt inntil gulv og kanter.
- Bredt sugemunnstykke gjør det mulig å fjerne både skitt og vann i én bevegelse.
Smal utforming
Enkel å bytte
- Nalgummien er enkel å skifte.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|172 x 98 x 41
Kompatible maskiner
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Utgåtte produkter
Bruksområder
- Vinduer med sprosser
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Dusjkabinett/badekar
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Kondens
- Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong