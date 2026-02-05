Higieniczny filtr HEPA (EN 1822:1998) skutecznie i niezawodnie filtruje z powietrza najdrobniejsze zanieczyszczenia takie jak pyłki i inne cząstki wywołujące alergię. Jest tak skuteczny, że powietrze wydmuchiwane z odkurzacza jest bardziej czyste niż powietrze w danym pomieszczeniu. Rekomendujemy wymianę filtra raz w roku: Higieniczny filtr HEPA 12 pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 6 (Premium) ourFamily and VC 7 yourMax.