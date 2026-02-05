Filtr HEPA 12

Dzięki higienicznemu filtrowi HEPA (EN 1822:1998), powietrze wydmuchiwane z odkurzacza jest bardziej czyste niż powietrze otoczenia.

Higieniczny filtr HEPA (EN 1822:1998) skutecznie i niezawodnie filtruje z powietrza najdrobniejsze zanieczyszczenia takie jak pyłki i inne cząstki wywołujące alergię. Jest tak skuteczny, że powietrze wydmuchiwane z odkurzacza jest bardziej czyste niż powietrze w danym pomieszczeniu. Rekomendujemy wymianę filtra raz w roku: Higieniczny filtr HEPA 12 pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 6 (Premium) ourFamily and VC 7 yourMax.

Cechy i zalety
Filtr z siatką o drobnych oczkach
  • Niezawodnie filtruje najdrobniejsze zanieczyszczenia takie jak pyłki i inne cząstki wywołujące alergię.
Łatwa w wymianie
  • Szybka oraz łatwa wymiana dzięki magnetycznemu uchwytowi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 90 x 50 x 50
Zastosowania
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń