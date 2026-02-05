Filtr HEPA 12
Dzięki higienicznemu filtrowi HEPA (EN 1822:1998), powietrze wydmuchiwane z odkurzacza jest bardziej czyste niż powietrze otoczenia.
Higieniczny filtr HEPA (EN 1822:1998) skutecznie i niezawodnie filtruje z powietrza najdrobniejsze zanieczyszczenia takie jak pyłki i inne cząstki wywołujące alergię. Jest tak skuteczny, że powietrze wydmuchiwane z odkurzacza jest bardziej czyste niż powietrze w danym pomieszczeniu. Rekomendujemy wymianę filtra raz w roku: Higieniczny filtr HEPA 12 pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 6 (Premium) ourFamily and VC 7 yourMax.
Cechy i zalety
Filtr z siatką o drobnych oczkach
- Niezawodnie filtruje najdrobniejsze zanieczyszczenia takie jak pyłki i inne cząstki wywołujące alergię.
Łatwa w wymianie
- Szybka oraz łatwa wymiana dzięki magnetycznemu uchwytowi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 50 x 50
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń