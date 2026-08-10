Filtr odkamieniający we wkładzie
Filtr odkamieniający samoczynnie i efektywnie odkamienia parownicę SC 3.
Prosty i skuteczny: gdy symbol wkładu odkamieniającego świeci się na czerwono na wyświetlaczu urządzenia SC 3, wystarczy usunąć aktualny wkład odkamieniający i zainstalować nowy. Następnie należy nacisnąć przycisk reset, żeby można było kontynuować czyszczenie parowe.
Cechy i zalety
Chroni technologię urządzenia przed kamieniem
- Zapewnia długotrwałą wydajność parownicy.
Prosta i szybka wymiana wkładu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|56 x 56 x 163
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Odkamienianie urządeń