Filtr odkamieniający we wkładzie

Filtr odkamieniający samoczynnie i efektywnie odkamienia parownicę SC 3.

Prosty i skuteczny: gdy symbol wkładu odkamieniającego świeci się na czerwono na wyświetlaczu urządzenia SC 3, wystarczy usunąć aktualny wkład odkamieniający i zainstalować nowy. Następnie należy nacisnąć przycisk reset, żeby można było kontynuować czyszczenie parowe.

Cechy i zalety
Chroni technologię urządzenia przed kamieniem
  • Zapewnia długotrwałą wydajność parownicy.
Prosta i szybka wymiana wkładu
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 56 x 56 x 163
Zastosowania
  • Odkamienianie urządeń