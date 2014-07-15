Płaski filtr falisty do odkurzaczy kominkowych

Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych.

Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych AD 3.000 i AD 3.200.

Cechy i zalety
Pasuje do odkurzaczy kominkowych Kärcher AD 3, AD 2 oraz AD 4 Premium
Stała moc ssąca
Zamienna ze starszym modelem pokrywy
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 197 x 97 x 48
Zastosowania
  • Usuwanie popiołu