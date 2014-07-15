Płaski filtr falisty do odkurzaczy kominkowych
Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych.
Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych AD 3.000 i AD 3.200.
Cechy i zalety
Pasuje do odkurzaczy kominkowych Kärcher AD 3, AD 2 oraz AD 4 Premium
Stała moc ssąca
Zamienna ze starszym modelem pokrywy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|197 x 97 x 48
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Usuwanie popiołu