Ściereczka z mikrofibry
Do szybszego osuszania czyszczonych sprzętów.
Szybko schnąca ściereczka z mikrofibry jest chłonna i pozwala na zebranie dużej ilości wilgoci i płynu. Jest przyjemna w dotyku i chroni delikatne powierzchnie. Ma rozmiar 40 × 40 cm. Świetnie nadaje się również do suszenia rowerów przed ich przechowywaniem.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
- Wycieranie do sucha po umyciu
mikrofibra
- Chłonie dużą ilość wody i szybko schnie.
Miękka
- Chroni powierzchnie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|80% poliester, 20% poliamid
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 400 x 4
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Rowery
- Buty
- Wózki spacerowe
- Zabawki