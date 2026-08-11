Ściereczka z mikrofibry

Do szybszego osuszania czyszczonych sprzętów.

Szybko schnąca ściereczka z mikrofibry jest chłonna i pozwala na zebranie dużej ilości wilgoci i płynu. Jest przyjemna w dotyku i chroni delikatne powierzchnie. Ma rozmiar 40 × 40 cm. Świetnie nadaje się również do suszenia rowerów przed ich przechowywaniem.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Wycieranie do sucha po umyciu
mikrofibra
  • Chłonie dużą ilość wody i szybko schnie.
Miękka
  • Chroni powierzchnie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 80% poliester, 20% poliamid
Kolor antracyt
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 400 x 4
Zastosowania
  • Rowery
  • Buty
  • Wózki spacerowe
  • Zabawki