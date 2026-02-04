Wosk RM 660, 500ml

Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 70 x 180
Wosk RM 660, 500ml
Wosk RM 660, 500ml
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Pojazdy
  • Powierzchnie lakierowane
Akcesoria