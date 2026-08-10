Zestaw padów do czyszczenia podłóg z kamienia

Czyszczenie odpornych podłóg twardych i brudnych szczelin może być bardzo łatwe: Dzięki dwuczęściowemu zestawowi padów do czyszczenia podłóg z kamienia do usuwania uporczywego brudu. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C.

Dwuczęściowy zestaw rolek do powierzchni kamiennych to idealne narzędzie do dogłębnego czyszczenia odpornych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika, choć nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota. Odpowiedni do urządzeń EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 oraz FC 8. Dzięki zintegrowanym szczotkom zestaw rolek do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach i nierównych powierzchniach. Rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.

Cechy i zalety
Pure!Roll® z wysokiej jakości tkaniną
  • Optymalne usuwanie zanieczyszczeń i wysoki poziom zbierania zanieczyszczeń dla doskonałych rezultatów.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Zintegrowane włosie
  • Bezproblemowe usuwanie uporczywego brudu.
  • Nawet szczeliny i nierówne podłogi mogą błyszczeć.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 60 x 60
Zastosowania
  • Odporne twarde podłogi (np. kamienne, ceramiczne), nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego (np. marmuru, terakoty)
  • Uporczywe zanieczyszczenia na odpornych posadzkach twardych
  • Połączone czyszczenie odpornych podłóg twardych