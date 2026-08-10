Zestaw padów do czyszczenia podłóg z kamienia
Czyszczenie odpornych podłóg twardych i brudnych szczelin może być bardzo łatwe: Dzięki dwuczęściowemu zestawowi padów do czyszczenia podłóg z kamienia do usuwania uporczywego brudu. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C.
Dwuczęściowy zestaw rolek do powierzchni kamiennych to idealne narzędzie do dogłębnego czyszczenia odpornych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika, choć nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota. Odpowiedni do urządzeń EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 oraz FC 8. Dzięki zintegrowanym szczotkom zestaw rolek do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach i nierównych powierzchniach. Rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.
Cechy i zalety
Pure!Roll® z wysokiej jakości tkaniną
- Optymalne usuwanie zanieczyszczeń i wysoki poziom zbierania zanieczyszczeń dla doskonałych rezultatów.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Zintegrowane włosie
- Bezproblemowe usuwanie uporczywego brudu.
- Nawet szczeliny i nierówne podłogi mogą błyszczeć.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Odporne twarde podłogi (np. kamienne, ceramiczne), nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego (np. marmuru, terakoty)
- Uporczywe zanieczyszczenia na odpornych posadzkach twardych
- Połączone czyszczenie odpornych podłóg twardych