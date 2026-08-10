Dwuczęściowy zestaw rolek do powierzchni kamiennych to idealne narzędzie do dogłębnego czyszczenia odpornych posadzek twardych, takich jak kamień lub ceramika, choć nie nadaje się do delikatnych posadzek z kamienia naturalnego, takich jak marmur lub terakota. Odpowiedni do urządzeń EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 oraz FC 8. Dzięki zintegrowanym szczotkom zestaw rolek do czyszczenia powierzchni kamiennych z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia i przywraca połysk nawet w szczelinach i nierównych powierzchniach. Rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.