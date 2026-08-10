Zestaw padów, żółty
2-częściowy zestaw rolek z mikrofibry Pure!Roll® do delikatnego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich posadzek. Nie pozostawia włókien, jest chłonny i wytrzymały. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C.
Podwójna moc czyszczenia: rolki wielopowierzchniowe do mopów elektrycznych Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 i FC 8 umożliwiają delikatne czyszczenie i pielęgnację wszystkich posadzek – w tym parkietu. Wysokiej jakości rolki wielopowierzchniowe nie pozostawiają kłaczków, są chłonne i wyjątkowo wytrzymałe. Bardzo trwałe: rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.
Cechy i zalety
Pure!Roll® z wysokiej jakości mikrofibry
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Lakierowany parkiet