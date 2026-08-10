Podwójna moc czyszczenia: rolki wielopowierzchniowe do mopów elektrycznych Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 i FC 8 umożliwiają delikatne czyszczenie i pielęgnację wszystkich posadzek – w tym parkietu. Wysokiej jakości rolki wielopowierzchniowe nie pozostawiają kłaczków, są chłonne i wyjątkowo wytrzymałe. Bardzo trwałe: rolki Pure!Roll® nadają się do prania w pralce w temperaturze do 60 °C.