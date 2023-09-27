Jak stworzyć mało wymagający ogród – poradnik

Planujesz posiać trawę czy rozsypać żwir?

Pierwszym krokiem do stworzenia pięknego ogrodu jest wybór odpowiedniego podłoża. Zarówno trawa, jak i żwir nadają się do tego idealnie. Przyjrzyjmy się jednak bliżej tym propozycjom.

Żwir jako nawierzchnia ogrodowa nie wymaga żadnej pielęgnacji, dlatego jest tak wygodny w zastosowaniu. Nada Twojej przestrzeni nowoczesny i schludny wygląd. Dostępny jest w różnych kolorach i rozmiarach, co pozwala dostosować go do stylistyki ogrodu. Dodatkowo doskonale odprowadza wodę, co może być korzystne w obszarach narażonych na nadmiar wilgoci. Gęsto rozsypany utrudnia wzrost chwastów, co również stanowi ogromny plus.

Nie jest on jednak tak miły i naturalny dla oka jak właśnie trawa.

Trawa dobrze dobrana do lokalnych warunków klimatycznych może utworzyć spójną i przyjemną przestrzeń, która nie wymaga skomplikowanej opieki. Ogród usłany zieloną trawą wygląda naturalnie i jest zdecydowanie bardziej przyjemny w odbiorze. Dodatkowo jest naturalnym siedliskiem dla wielu zwierząt, w tym owadów, które mogą przyczynić się do zrównoważenia ekosystemu naszego ogrodu. Jej pielęgnacja nie jest zbyt skomplikowana, wystarczy regularne koszenie i okresowe podlewanie.

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