Jak stworzyć mało wymagający ogród – poradnik
Ładny i zadbany ogród, który nie będzie wymagał od nas poświęcenia zbyt dużych nakładów pracy, to marzenie niejednego posiadacza własnego kawałka ziemi. Nie zawsze przecież dysponujemy czasem i energią, aby odpowiednio dbać o tę przestrzeń. Na szczęście istnieje kilka sposobów, aby cieszyć się urokami natury bez nadmiernego wysiłku. W tym artykule przedstawimy poradnik, jak stworzyć mało wymagający ogród, który zachwyci swoim urokiem.
Planujesz posiać trawę czy rozsypać żwir?
Pierwszym krokiem do stworzenia pięknego ogrodu jest wybór odpowiedniego podłoża. Zarówno trawa, jak i żwir nadają się do tego idealnie. Przyjrzyjmy się jednak bliżej tym propozycjom.
Żwir jako nawierzchnia ogrodowa nie wymaga żadnej pielęgnacji, dlatego jest tak wygodny w zastosowaniu. Nada Twojej przestrzeni nowoczesny i schludny wygląd. Dostępny jest w różnych kolorach i rozmiarach, co pozwala dostosować go do stylistyki ogrodu. Dodatkowo doskonale odprowadza wodę, co może być korzystne w obszarach narażonych na nadmiar wilgoci. Gęsto rozsypany utrudnia wzrost chwastów, co również stanowi ogromny plus.
Nie jest on jednak tak miły i naturalny dla oka jak właśnie trawa.
Trawa dobrze dobrana do lokalnych warunków klimatycznych może utworzyć spójną i przyjemną przestrzeń, która nie wymaga skomplikowanej opieki. Ogród usłany zieloną trawą wygląda naturalnie i jest zdecydowanie bardziej przyjemny w odbiorze. Dodatkowo jest naturalnym siedliskiem dla wielu zwierząt, w tym owadów, które mogą przyczynić się do zrównoważenia ekosystemu naszego ogrodu. Jej pielęgnacja nie jest zbyt skomplikowana, wystarczy regularne koszenie i okresowe podlewanie.
Stwórz intymne miejsce – tuja, żywopłot, inne krzewy…
Stworzenie odpowiedniej atmosfery w ogrodzie jest niezwykle istotne. Na pewno chcesz, aby Twoje miejsce było intymne, wyjątkowe i idealne do odpoczynku. W tym kontekście wybór odpowiednich roślin, takich jak tuje, żywopłoty czy inne krzewy, odgrywa kluczową rolę.
Tuje znane są ze swojego gęstego i regularnego wzrostu, dzięki czemu stanowią doskonałą formę odgrodzenia się od ciekawskich spojrzeń sąsiadów. Ich zwarty szereg pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej bariery, która jednocześnie jest estetycznym elementem ogrodu.
Żywopłoty, zarówno te iglaste, jak i liściaste, stanowią popularne rozwiązanie do tworzenia naturalnych barier w ogrodach. Różnorodność gatunków pozwala na dostosowanie wyboru do rodzaju i charakteru naszej przestrzeni. Krzewy żywopłotowe cechują się bujnym wzrostem oraz ciemnozielonym kolorem liści, który utrzymuje się przez cały rok, dzięki czemu nawet w zimie stanowią one idealną barierę odgradzającą nasz ogród od reszty świata.
Proces pielęgnacji i formowania tuj oraz żywopłotu wcale nie musi być skomplikowany. Wystarczy posiadać odpowiednie do tego narzędzie. Tutaj najlepiej sprawdzają się akumulatorowe nożyce do gałęzi. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu pracę można wykonywać bez konieczności ciągłego podłączenia do źródła zasilania. To rozwiązanie gwarantuje precyzyjne przycinanie, co jest kluczowe dla kształtowania krzewów w efektowne i zwarte formy.
Jakich roślin unikać, jeśli chcemy mieć łatwy w uprawie ogród?
W dążeniu do stworzenia mało wymagającego ogrodu ważny jest wybór roślin. Powinieneś unikać tych, które będą wymagały od Ciebie poświęcenia większych nakładów czasu. Dlatego też warzywnik tutaj się nie sprawdzi ze względu na konieczność regularnego dbania o uprawy, tj. pielenia, podlewania, nawożenia czy ochrony przed szkodnikami.
Podobnie owocowe drzewa i krzewy, choć satysfakcjonujące podczas zbiorów, wymagają stałego nadzoru, ochrony przed chorobami i regularnych oprysków.
Nie inaczej jest w przypadku roślin jednorocznych. Mimo tego, że są piękne i stanowią niewątpliwie ozdobę wielu ogrodów, to wymagają regularnej pielęgnacji oraz sadzenia co sezon nowych krzewów.
Odchodząc od przykładów roślinnych, skupimy się teraz na infrastrukturze ogrodowej, której również lepiej unikać. Stawy i fontanny nie są zbyt dobrym pomysłem, jeśli zależy Ci na mało wymagającym ogrodzie. Jeżeli regularne czyszczenie wody oraz konserwacja filtrów stanowi dla Ciebie wyzwanie, to nie decyduj się na te elementy w Twoim ogrodzie.
Unikając tych bardziej wymagających roślin i elementów, możesz stworzyć przestrzeń, która cieszy oko, nie pochłaniając jednocześnie nadmiernie czasu i wysiłku.
Jak ułatwić sobie prace w ogrodzie?
Aby prace w ogrodzie przebiegały sprawnie, warto wyposażyć się w odpowiedni sprzęt. W przypadku przycinania trawy w trudno dostępnych miejscach idealnie sprawdzi się podkaszarka akumulatorowa Kärcher LTR 18-30.
Do precyzyjnego cięcia trawy, np. w okolicy skalniaka bądź rabat kwiatowych, warto użyć nożyc akumulatorowych do trawy Kärcher GSH 18-20.
Chwasty często wydają nam nierówną walkę, dlatego przyda Ci się specjalny wycinak do chwastów Kärcher WRE 18-55.
Jeśli w Twoim ogrodzie znajduje się wiele drzew, na pewno w okolicy jesieni będziesz mieć sporo sprzątania ze względu na opadające liście. Dlatego też warto wyposażyć się w dmuchawę do liści Kärcher LBL 4.
Gdy zdecydujesz się na zasadzenie drzewek lub krzewów owocowych bądź podejmiesz wyzwanie prowadzenia warzywnika, na pewno przyda Ci się opryskiwacz akumulatorowy Kärcher PSU 4-18. Dzięki temu w prosty i szybki sposób rozprowadzisz po roślinach odpowiedni środek.
Do przycięcia gałęzi drzewek, tui lub żywopłotu świetnie nadadzą się nożyce do gałęzi Kärcher TLO Battery 18-32.
Podsumowanie
1. Jaką nawierzchnię wybrać? Żwir wprowadza nowoczesny wygląd, lecz trawa daje poczucie naturalnej estetyki i z odpowiednią kosiarką w łatwy i szybki sposób zadbasz o jej wygląd.
2. Wybieraj łatwe w pielęgnacji tuje bądź żywopłot, które cieszą pięknym wyglądem cały rok. Wymagają przycięcia nożycami akumulatorowymi dwa razy do roku.
3. Unikaj drzewek owocowych oraz warzywników – wymagają dużych nakładów pracy.
4. Pomagaj sobie! Dzięki użyciu odpowiednich narzędzi praca w ogrodzie nie będzie wymagająca, ale wręcz przyjemna!
Stosując się do naszych porad, stworzysz piękny, intymny ogród, który nie wymaga wiele uwagi.