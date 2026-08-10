CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Aktywny środek do pielęgnacyjnego czyszczenia wykładzin. Rozpuszcza brud, odciąga go od włókien i wiąże w postaci kapsułek. Neutralizuje przykre zapachy.
Bez wysiłku i niezawodnie pozwala usunąć wszelkie zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne podczas czyszczenia pośredniego tekstylnych pokryć podłogowych wykonanych z włókien naturalnych lub syntetycznych: płynny środek czyszczący CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA z certyfikatem Woolsafe. Idealny dla wykonawców usług budowlanych, którzy cenią sobie szybkie i skuteczne rezultaty czyszczenia przy bardzo krótkim czasie schnięcia, pośredni środek czyszczący jest idealny do stosowania z systemami szybkiego, jednoetapowego czyszczenia wykładzin wyposażonymi w szczotki lub pady. Dzięki innowacyjnej technologii iCapsol zanieczyszczenia są dosłownie otaczane, po czym ulegają krystalizacji podczas wysychania, co następnie ułatwia ich odkurzanie. Zintegrowany eliminator zapachów skutecznie usuwa również nieprzyjemne zapachy, takie jak dym tytoniowy, pot czy mocz. Ponadto środek czyszczący CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA jest natychmiast gotowy do użycia. Nie zawiera fosforanów, zapobiega szybkiemu powstawaniu ponownych zanieczyszczeń i pozostawia przyjemny, świeży zapach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|6
|Waga (kg)
|10,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 190 x 307
Właściwości
- Wzbogacony o system eliminacji zapachów. Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy tj. pot, uryna, nikotyna itp..
- Bardzo krótki czas schnięcia (20 - 120 minut)
- Technologia iCapsol: nie trzeba płukać, dlatego powierzchnie nie są przemoczone
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Odpowiedni do czyszczenia za pomocą szczotki lub padu
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Wolny od środków wybielających
- Poprawia higienę posadzki
- Przyjemny, świeży zapach
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Ostrzeżenie
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
Zastosowania
- Powierzchnie tekstylne