Bez wysiłku i niezawodnie pozwala usunąć wszelkie zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne podczas czyszczenia pośredniego tekstylnych pokryć podłogowych wykonanych z włókien naturalnych lub syntetycznych: płynny środek czyszczący CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA z certyfikatem Woolsafe. Idealny dla wykonawców usług budowlanych, którzy cenią sobie szybkie i skuteczne rezultaty czyszczenia przy bardzo krótkim czasie schnięcia, pośredni środek czyszczący jest idealny do stosowania z systemami szybkiego, jednoetapowego czyszczenia wykładzin wyposażonymi w szczotki lub pady. Dzięki innowacyjnej technologii iCapsol zanieczyszczenia są dosłownie otaczane, po czym ulegają krystalizacji podczas wysychania, co następnie ułatwia ich odkurzanie. Zintegrowany eliminator zapachów skutecznie usuwa również nieprzyjemne zapachy, takie jak dym tytoniowy, pot czy mocz. Ponadto środek czyszczący CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA jest natychmiast gotowy do użycia. Nie zawiera fosforanów, zapobiega szybkiemu powstawaniu ponownych zanieczyszczeń i pozostawia przyjemny, świeży zapach.