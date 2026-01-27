Impregneringsspray för matt- och textilvård, 500ml
Högeffektivt impregneringsmedel för alla textiler. Lägger en skyddande och smutavvisande hinna på mattor, möbler och bilsäten. Återsmutsning minimeras och intervallerna mellan rengöringen kan utökas. 0,5 liter.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|500
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Produkt
- Mycket effektivt skydd av textilier
- Saktar ner efterföljande nedsmutsning
- Långvarig effekt
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Användningsområden
- Mattor
- Klädsel/stoppning
- Bilsäten