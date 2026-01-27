Matt- och möbelrengöringsmedlet imponerar med över 99 % naturligt härledda ingredienser och säkerställer djuprengöring ner till fibrerna på alla textilytor, såsom mattor, möbler, bilsäten, skor, madrasser och gardiner. Inga mikroplast, silikoner, nanomaterial, färgämnen eller fosfater används, vilket gör det särskilt lämpligt för familjer, allergiker och hushåll med husdjur. Det innovativa tvåfas rengöringssystemet lossar smuts från fibrerna innan den sugs upp med texiltvätten. Den återstående smutsen kapslas sedan in i små kristaller, som tas bort under nästa sugfas efter torktiden. Detta säkerställer särskilt grundliga rengöringsresultat. Rengöringsmedlet är perfekt för textiltvättar. Även envis smuts, såsom jord, damm, fett, matspill, dryckesfläckar och rester från hudkräm, solkräm eller svett tas bort utan ansträngning. Det kan också användas som fläckborttagare genom att applicera det rent på en trasa och badda fläcken. Dessutom ger det textilier en naturlig doft av nytvättat för att bekämpa obehagliga lukter.