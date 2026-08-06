Oavsett om arbetet sker i kommersiella eller offentliga miljöer är det inte alltid säkert att det finns en strömkälla där arbetet ska utföras. Det här problemet löser du snabbt med vår kraftfulla bensindrivna synkrongenerator PGG 8/3. Punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag gör den lätt att transportera och manövrera. Tanken på 25 liter tank möjliggör användning i upp till 7 timmar (5,5 timmar vid full effekt), den driftsäkra 4-takts bensinmotorn (Euro 5 ) garanterar en konstant märkeffekt på 7 kW. Med två jordade uttag (AC) och ett rött 400 V-uttag trefasström) erbjuder den en mängd anslutningsalternativ för din utrustning. Den automatiska spänningsregulatorn (AVR) möjliggör också drift av känslig elektronisk utrustning. Praktiska utrustningsdetaljer, som skydd mot överbelastning och låg oljenivå, samt en robust stålrörsram skyddar användare och maskin mot eventuella risker och skador.