Elektrisk generator PGG 8/3
PGG 8/3 kraftfull synkrongenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.
Oavsett om arbetet sker i kommersiella eller offentliga miljöer är det inte alltid säkert att det finns en strömkälla där arbetet ska utföras. Det här problemet löser du snabbt med vår kraftfulla bensindrivna synkrongenerator PGG 8/3. Punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag gör den lätt att transportera och manövrera. Tanken på 25 liter tank möjliggör användning i upp till 7 timmar (5,5 timmar vid full effekt), den driftsäkra 4-takts bensinmotorn (Euro 5 ) garanterar en konstant märkeffekt på 7 kW. Med två jordade uttag (AC) och ett rött 400 V-uttag trefasström) erbjuder den en mängd anslutningsalternativ för din utrustning. Den automatiska spänningsregulatorn (AVR) möjliggör också drift av känslig elektronisk utrustning. Praktiska utrustningsdetaljer, som skydd mot överbelastning och låg oljenivå, samt en robust stålrörsram skyddar användare och maskin mot eventuella risker och skador.
Egenskaper och fördelar
Enastående användarvänlighetHög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck. Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn
Optimal driftsäkerhet och säkerhetSkydd mot överbelastning och låg oljenivå samt stålrörsram för maximal säkerhet. Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.
Användning av Kärchers högtryckstvättar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|76
|Nominell prestanda (kW)
|2
|Nominella prestanda ttrefasström) (kW)
|7
|Ström (kW)
|2,5
|Prestanda (trefasström) (kW)
|Max. 7,5
|Drivning
|Bensin
|Cylindervolym (cm³)
|440
|Motoreffekt (kW/hk)
|9 / 12,2
|Bränsleförbrukning (l/h)
|4,5
|Tankkapacitet (l)
|25
|Drifttid vid 50 % effekt (h)
|7
|Drifttid vid 100 % effekt (h)
|5,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|99,6
|Vikt utan tillbehör (kg)
|89,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|743 x 713 x 670
Följande ingår
- Driftlägesdisplay
- DC-uteffekt (12 V)
- Säkerhetsklass IP 23
- Skydd för överbelastning och låg oljenivå
- Bränslemätare
- Enfasuttag typ F (Schuko)
- Trefasuttag CEE (16 A)
- Automatisk spänningsreglering (AVR)
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Oberoende strömkälla för arbeten i offentliga miljöer, t.ex. för dammsugare
- Oberoende strömkälla för arbeten inom byggnation, t.ex. för vinkelslipar
- Oberoende strömkälla inom jordbruket, t.ex. högtryckstvättar