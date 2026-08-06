Elektrisk generator PGG 8/3

PGG 8/3 kraftfull synkrongenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.

Oavsett om arbetet sker i kommersiella eller offentliga miljöer är det inte alltid säkert att det finns en strömkälla där arbetet ska utföras. Det här problemet löser du snabbt med vår kraftfulla bensindrivna synkrongenerator PGG 8/3. Punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag gör den lätt att transportera och manövrera. Tanken på 25 liter tank möjliggör användning i upp till 7 timmar (5,5 timmar vid full effekt), den driftsäkra 4-takts bensinmotorn (Euro 5 ) garanterar en konstant märkeffekt på 7 kW. Med två jordade uttag (AC) och ett rött 400 V-uttag trefasström) erbjuder den en mängd anslutningsalternativ för din utrustning. Den automatiska spänningsregulatorn (AVR) möjliggör också drift av känslig elektronisk utrustning. Praktiska utrustningsdetaljer, som skydd mot överbelastning och låg oljenivå, samt en robust stålrörsram skyddar användare och maskin mot eventuella risker och skador.

Egenskaper och fördelar
Elektrisk generator PGG 8/3: Enastående användarvänlighet
Enastående användarvänlighet
Hög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck. Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn
Elektrisk generator PGG 8/3: Optimal driftsäkerhet och säkerhet
Optimal driftsäkerhet och säkerhet
Skydd mot överbelastning och låg oljenivå samt stålrörsram för maximal säkerhet. Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.
Elektrisk generator PGG 8/3: Användning av Kärchers högtryckstvättar
Användning av Kärchers högtryckstvättar
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 76
Nominell prestanda (kW) 2
Nominella prestanda ttrefasström) (kW) 7
Ström (kW) 2,5
Prestanda (trefasström) (kW) Max. 7,5
Drivning Bensin
Cylindervolym (cm³) 440
Motoreffekt (kW/hk) 9 / 12,2
Bränsleförbrukning (l/h) 4,5
Tankkapacitet (l) 25
Drifttid vid 50 % effekt (h) 7
Drifttid vid 100 % effekt (h) 5,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 99,6
Vikt utan tillbehör (kg) 89,7
Mått (L × B × H) (mm) 743 x 713 x 670

Följande ingår

  • Driftlägesdisplay
  • DC-uteffekt (12 V)
  • Säkerhetsklass IP 23
  • Skydd för överbelastning och låg oljenivå
  • Bränslemätare
  • Enfasuttag typ F (Schuko)
  • Trefasuttag CEE (16 A)
  • Automatisk spänningsreglering (AVR)
Elektrisk generator PGG 8/3
Elektrisk generator PGG 8/3
Videos
Användningsområden
  • Oberoende strömkälla för arbeten i offentliga miljöer, t.ex. för dammsugare
  • Oberoende strömkälla för arbeten inom byggnation, t.ex. för vinkelslipar
  • Oberoende strömkälla inom jordbruket, t.ex. högtryckstvättar
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