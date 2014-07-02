MP 145 Multi Power Jet K3-K5

Med Multi Power Jet sparar du tid, du växlar enkelt mellan 5 olika spoltyper genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtryckstvättar. Ett mångsidigt munstycke för rengöring runtom huset, trädgården och bilen.

Egenskaper och fördelar
5 olika spoltyper
  • 5 i 1: fem olika spraytyper i en och samma spolmunstycke
  • Kräver inget byte av spolrör.
Bekvämt grepp
  • Bättre grepp
Steglöst ställbar
  • Justerbar tvättkraft.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 447 x 57 x 57
Videos
Användningsområden
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Staket
