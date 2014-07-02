MP 145 Multi Power Jet K3-K5
Med Multi Power Jet växlar du enkelt mellan 5 olika spoltyper genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtryckstvättar.
Med Multi Power Jet sparar du tid, du växlar enkelt mellan 5 olika spoltyper genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtryckstvättar. Ett mångsidigt munstycke för rengöring runtom huset, trädgården och bilen.
Egenskaper och fördelar
5 olika spoltyper
- 5 i 1: fem olika spraytyper i en och samma spolmunstycke
- Kräver inget byte av spolrör.
Bekvämt grepp
- Bättre grepp
Steglöst ställbar
- Justerbar tvättkraft.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|447 x 57 x 57
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårds- och stenmurar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Staket
