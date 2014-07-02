Med Multi Power Jet sparar du tid, du växlar enkelt mellan 5 olika spoltyper genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtryckstvättar. Ett mångsidigt munstycke för rengöring runtom huset, trädgården och bilen.