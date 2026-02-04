Enkelt och smidigt: Patronfiltret låter dig dammsuga utan behov av ytterligare filterbyten. Filtret kan enkelt monteras och säkerställer utmärkt dammretention. Passar med Kärchers våt- och torrdammsugare WD 1 Compact, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1 till KWD 3 samt Kärchers textilvårdsmaskiner SE 4001 och SE 4002.