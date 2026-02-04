Patronfilter WD/SE
Patronfiltret gör det möjligt att dammsuga utan ytterligare filterbyte. Filtret passar med modeller som Kärchers våt- och torrdammsugare WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 till KWD 3 samt textilvårdsmaskinerna SE 4001 och SE 4002.
Enkelt och smidigt: Patronfiltret låter dig dammsuga utan behov av ytterligare filterbyten. Filtret kan enkelt monteras och säkerställer utmärkt dammretention. Passar med Kärchers våt- och torrdammsugare WD 1 Compact, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1 till KWD 3 samt Kärchers textilvårdsmaskiner SE 4001 och SE 4002.
Egenskaper och fördelar
Patronfilter
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Brun
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|122 x 122 x 115
Kompatibla maskiner
Användningsområden
- Fin smuts
- Grov smuts
- Vätskor