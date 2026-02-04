Planfilter MV 4-6, WD 4-6

Planfilter för Kärchers universaldammsugare (MV/WD 4 - 6) i Home & Garden-sortimentet. Integreringen i enhetens filterinsats gör det möjligt att byta filter utan att komma i kontakt med smutsen.

Planfiltret är integrerat i filterinsaten och går därför extra snabbt och bekvämt att byta – utan att komma i kontakt med smutsen: fäll bara ut filterinsatsen, byt filter och fäll in filterinsatsen igen, och det är klart! Andra praktiska funktioner: planfilter för universaldammsugare i modellerna MV/WD 4 - 6 möjliggör våt- och torrsugning utan ständiga avbrott för irriterande filterbyten.

Egenskaper och fördelar
Patenterad filterborttagningsteknik
  • Byt planfilter på några sekunder genom att fälla ut filterboxen – utan kontakt med smutsen.
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Brun
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 163 x 104 x 50
Användningsområden
  • Fin smuts
  • Grov smuts
  • Vätskor