Planfiltret är integrerat i filterinsaten och går därför extra snabbt och bekvämt att byta – utan att komma i kontakt med smutsen: fäll bara ut filterinsatsen, byt filter och fäll in filterinsatsen igen, och det är klart! Andra praktiska funktioner: planfilter för universaldammsugare i modellerna MV/WD 4 - 6 möjliggör våt- och torrsugning utan ständiga avbrott för irriterande filterbyten.