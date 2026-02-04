Planfilter MV 4-6, WD 4-6
Planfilter för Kärchers universaldammsugare (MV/WD 4 - 6) i Home & Garden-sortimentet. Integreringen i enhetens filterinsats gör det möjligt att byta filter utan att komma i kontakt med smutsen.
Planfiltret är integrerat i filterinsaten och går därför extra snabbt och bekvämt att byta – utan att komma i kontakt med smutsen: fäll bara ut filterinsatsen, byt filter och fäll in filterinsatsen igen, och det är klart! Andra praktiska funktioner: planfilter för universaldammsugare i modellerna MV/WD 4 - 6 möjliggör våt- och torrsugning utan ständiga avbrott för irriterande filterbyten.
Egenskaper och fördelar
Patenterad filterborttagningsteknik
- Byt planfilter på några sekunder genom att fälla ut filterboxen – utan kontakt med smutsen.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Brun
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fin smuts
- Grov smuts
- Vätskor