DB 24 rotacijska šoba
Rotacijska šoba za srednjetlačni čistilnik KHB in zunanji čistilec OC 6-18 močno in učinkovito odstrani trdovratno umazanijo. Idealna je tudi za čiščenje ozkih prostorov.
Čista zmogljivost: rotacijska šoba DB 24 s svojim vrtljivim curkom vode še posebej učinkovito odstranjuje trdovratno umazanijo in je idealna tudi za čiščenje rež, rež in drugih ozkih prostorov. Adapter Quick Connect omogoča hitro in enostavno zamenjavo z drugimi dodatki. Rotacijska šoba je združljiva z vsemi ročnimi baterijskimi srednjetlačnimi čistilniki serije KHB in z vsemi modeli zunanjih čistilnikov OC 6-18.
Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
- Močnejša učinkovitost čiščenja trdovratne umazanije ali v ozkih prostorih, kot so reže in reže.
Priključek Quick Connect
- Enostavna in hitra zamenjava dodatkov.
Kompaktna oblika
- Preprosto spravljanje in prenašanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,087
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,109
|Mere (D × Š × V) (mm)
|106 x 42 x 44
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- balkon
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Okrasni predmeti (cvetlični lonci itd.)
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna igrala
- Oblazinjeno pohištvo, stoli, vzmetnice, postelje za hišne ljubljenčke in košare na domu
- Smetnjaki
- Motorji in skuterji
- Platišča