DB 24 rotacijska šoba

Rotacijska šoba za srednjetlačni čistilnik KHB in zunanji čistilec OC 6-18 močno in učinkovito odstrani trdovratno umazanijo. Idealna je tudi za čiščenje ozkih prostorov.

Čista zmogljivost: rotacijska šoba DB 24 s svojim vrtljivim curkom vode še posebej učinkovito odstranjuje trdovratno umazanijo in je idealna tudi za čiščenje rež, rež in drugih ozkih prostorov. Adapter Quick Connect omogoča hitro in enostavno zamenjavo z drugimi dodatki. Rotacijska šoba je združljiva z vsemi ročnimi baterijskimi srednjetlačnimi čistilniki serije KHB in z vsemi modeli zunanjih čistilnikov OC 6-18.

Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
  • Močnejša učinkovitost čiščenja trdovratne umazanije ali v ozkih prostorih, kot so reže in reže.
Priključek Quick Connect
  • Enostavna in hitra zamenjava dodatkov.
Kompaktna oblika
  • Preprosto spravljanje in prenašanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,087
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,109
Mere (D × Š × V) (mm) 106 x 42 x 44
Področja uporabe
  • balkon
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Okrasni predmeti (cvetlični lonci itd.)
  • Vrtno orodje in oprema
  • Vrtna igrala
  • Oblazinjeno pohištvo, stoli, vzmetnice, postelje za hišne ljubljenčke in košare na domu
  • Smetnjaki
  • Motorji in skuterji
  • Platišča
Dodatna oprema