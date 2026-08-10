Čista zmogljivost: rotacijska šoba DB 24 s svojim vrtljivim curkom vode še posebej učinkovito odstranjuje trdovratno umazanijo in je idealna tudi za čiščenje rež, rež in drugih ozkih prostorov. Adapter Quick Connect omogoča hitro in enostavno zamenjavo z drugimi dodatki. Rotacijska šoba je združljiva z vsemi ročnimi baterijskimi srednjetlačnimi čistilniki serije KHB in z vsemi modeli zunanjih čistilnikov OC 6-18.