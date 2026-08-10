Za dobre rezultate čiščenja včasih potrebujemo več kot le vodo. S razpršilnikom pene FJ 24 za Kärcherjeve ročne visokotlačne čistilnike gre to povsem enostavno. Preprosto napolnite 0,3-litrsko posodo s čistilom Home & Garden, nataknite šobo za peno na podaljšek in začnite: temeljita pena in curek, ki ga lahko vrtite, igraje opravita z umazanijo. Zahvaljujoč preizkušenemu sistemu Quick Connect lahko spoj med šobo za peno ter podaljškom sprostite s samo eno roko, nato pa uporabite drugo dodatno opremo za Kärcherjeve ročne čistilnike. Razpršilnik pene FJ 24 je mogoče uporabljati s Kärcherjevimi ročnimi čistilniki KHB in OC 6-18, ni pa primeren za visokotlačne čistilnike razredov K 2 do K 7.