FJ 24 razpršilnik pene
FJ 24 razpršilnik pene za doziranje čistil za dom in vrt z modeli KHB in OC 6-18.
Za dobre rezultate čiščenja včasih potrebujemo več kot le vodo. S razpršilnikom pene FJ 24 za Kärcherjeve ročne visokotlačne čistilnike gre to povsem enostavno. Preprosto napolnite 0,3-litrsko posodo s čistilom Home & Garden, nataknite šobo za peno na podaljšek in začnite: temeljita pena in curek, ki ga lahko vrtite, igraje opravita z umazanijo. Zahvaljujoč preizkušenemu sistemu Quick Connect lahko spoj med šobo za peno ter podaljškom sprostite s samo eno roko, nato pa uporabite drugo dodatno opremo za Kärcherjeve ročne čistilnike. Razpršilnik pene FJ 24 je mogoče uporabljati s Kärcherjevimi ročnimi čistilniki KHB in OC 6-18, ni pa primeren za visokotlačne čistilnike razredov K 2 do K 7.
Značilnosti in prednosti
Posoda s prostornino 0,3 litra
- Posoda vsebuje dovolj čistila za eno polnjenje akumulatorske baterije.
Preprosta menjava različnih čistil
- Povsem preprosto čiščenje z ustreznim Kärcherjevim čistilom.
Močna pena
- Čiščenje vseh površin brez truda.
Transparentna posoda za čistilno sredstvo
- Prostornina posode je vselej vidna.
Nastavljiv kot curka
- Omogoča udobno navpično in vodoravno delo.
Priključek Quick Connect
- Preizkušen sistem Quick Connect za hitro menjavo dodatne opreme.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,165
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,22
|Mere (D × Š × V) (mm)
|205 x 93 x 132
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- balkon
- Vrtna korita
- Okrasni predmeti (cvetlični lonci itd.)
- Kolesa
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna igrala
- Motorji in skuterji
- Smetnjaki
- Žaluzije/rolete
Dodatna oprema
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