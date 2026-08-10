FJ 24 razpršilnik pene

FJ 24 razpršilnik pene za doziranje čistil za dom in vrt z modeli KHB in OC 6-18.

Za dobre rezultate čiščenja včasih potrebujemo več kot le vodo. S razpršilnikom pene FJ 24 za Kärcherjeve ročne visokotlačne čistilnike gre to povsem enostavno. Preprosto napolnite 0,3-litrsko posodo s čistilom Home & Garden, nataknite šobo za peno na podaljšek in začnite: temeljita pena in curek, ki ga lahko vrtite, igraje opravita z umazanijo. Zahvaljujoč preizkušenemu sistemu Quick Connect lahko spoj med šobo za peno ter podaljškom sprostite s samo eno roko, nato pa uporabite drugo dodatno opremo za Kärcherjeve ročne čistilnike. Razpršilnik pene FJ 24 je mogoče uporabljati s Kärcherjevimi ročnimi čistilniki KHB in OC 6-18, ni pa primeren za visokotlačne čistilnike razredov K 2 do K 7.

Značilnosti in prednosti
Posoda s prostornino 0,3 litra
  • Posoda vsebuje dovolj čistila za eno polnjenje akumulatorske baterije.
Preprosta menjava različnih čistil
  • Povsem preprosto čiščenje z ustreznim Kärcherjevim čistilom.
Močna pena
  • Čiščenje vseh površin brez truda.
Transparentna posoda za čistilno sredstvo
  • Prostornina posode je vselej vidna.
Nastavljiv kot curka
  • Omogoča udobno navpično in vodoravno delo.
Priključek Quick Connect
  • Preizkušen sistem Quick Connect za hitro menjavo dodatne opreme.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva antracit
Teža (Kg) 0,165
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,22
Mere (D × Š × V) (mm) 205 x 93 x 132
Področja uporabe
  • balkon
  • Vrtna korita
  • Okrasni predmeti (cvetlični lonci itd.)
  • Kolesa
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Vrtno orodje in oprema
  • Vrtna igrala
  • Motorji in skuterji
  • Smetnjaki
  • Žaluzije/rolete
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.