PS 20 ročna talna krtača

Talna krtača je idealen pripomoček za modele KHB- in OC 6-18 pri čiščenju majhnih površin in stopnic.

Zmogljiva krtača PS 20 za modele KHB- in OC 6-18 ima dve integrirani šobi, kot tudi zaščito pred škropljenjem s ščetinami in se lahko vrti za 90 stopinj. To olajša dostop do težko dostopnih prostorov.

Značilnosti in prednosti
Dve vgrajeni šobi
  • Učinkovitejše čiščenje površin v primerjavi z enojno razpršilno cevjo.
Kompaktna oblika
  • Idealno za čiščenje težko dostopnih mest.
Dve podaljševalni cevi
  • Odvisno od potreb je PS 20 Handheld mogoče uporabljati s podaljški ali brez njih.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,748
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,053
Mere (D × Š × V) (mm) 729 x 198 x 768
Področja uporabe
  • Terase
  • balkon
  • Stopnice
  • Poti
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
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