PS 20 ročna talna krtača
Talna krtača je idealen pripomoček za modele KHB- in OC 6-18 pri čiščenju majhnih površin in stopnic.
Zmogljiva krtača PS 20 za modele KHB- in OC 6-18 ima dve integrirani šobi, kot tudi zaščito pred škropljenjem s ščetinami in se lahko vrti za 90 stopinj. To olajša dostop do težko dostopnih prostorov.
Značilnosti in prednosti
Dve vgrajeni šobi
- Učinkovitejše čiščenje površin v primerjavi z enojno razpršilno cevjo.
Kompaktna oblika
- Idealno za čiščenje težko dostopnih mest.
Dve podaljševalni cevi
- Odvisno od potreb je PS 20 Handheld mogoče uporabljati s podaljški ali brez njih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,748
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,053
|Mere (D × Š × V) (mm)
|729 x 198 x 768
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Področja uporabe
- Terase
- balkon
- Stopnice
- Poti
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
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