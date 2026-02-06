Priročna šoba za pranje oblazinjenega pohištva za stroje z razpršilno ekstrakcijo prepriča z izboljšano močjo čiščenja. Ergonomska oblika omogoča enostavno in udobno rokovanje. Nastavek je kot nalašč za globinsko čiščenje vlaken oblazinjenega pohištva, preprog, avtomobilskih sedežev in številnih drugih tekstilnih površin. Kompaktna šoba za pranje oblazinjenega pohištva ima delovno širino 88 milimetrov. Njegovo prozorno okence je zelo praktično za preverjanje postopka čiščenja med delom. Nastavek se lahko uporablja kot dodatna oprema z vsemi Kärcher čistilniki s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.