SE šoba za pranje oblazinjenega pohištva
Nastavek za pranje oblazinjenega pohištva poskrbi za globinsko čiščenje vlaken oblazinjenega pohištva, avtomobilskih sedežev in madežev na preprogah.
Priročna šoba za pranje oblazinjenega pohištva za stroje z razpršilno ekstrakcijo prepriča z izboljšano močjo čiščenja. Ergonomska oblika omogoča enostavno in udobno rokovanje. Nastavek je kot nalašč za globinsko čiščenje vlaken oblazinjenega pohištva, preprog, avtomobilskih sedežev in številnih drugih tekstilnih površin. Kompaktna šoba za pranje oblazinjenega pohištva ima delovno širino 88 milimetrov. Njegovo prozorno okence je zelo praktično za preverjanje postopka čiščenja med delom. Nastavek se lahko uporablja kot dodatna oprema z vsemi Kärcher čistilniki s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.
Značilnosti in prednosti
Primerno za vse Kärcher čistilnike z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6
Funkcija pranja in sesanjaZa temeljito, do vlaken globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva, preprog, avtomobilskih sedežev in številnih drugih tekstilnih površin.
Prozorno kontrolno okenceOmogoča neprekinjen nadzor procesa čiščenja med delom.
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija pršilne ekstrakcije
- Za optimalne rezultate čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Delovna širina (mm)
|88
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,093
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,141
|Mere (D × Š × V) (mm)
|88 x 74 x 141
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Oblazinjeno pohištvo
- Avtomobilski sedeži
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura