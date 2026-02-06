SE šoba za pranje oblazinjenega pohištva

Nastavek za pranje oblazinjenega pohištva poskrbi za globinsko čiščenje vlaken oblazinjenega pohištva, avtomobilskih sedežev in madežev na preprogah.

Priročna šoba za pranje oblazinjenega pohištva za stroje z razpršilno ekstrakcijo prepriča z izboljšano močjo čiščenja. Ergonomska oblika omogoča enostavno in udobno rokovanje. Nastavek je kot nalašč za globinsko čiščenje vlaken oblazinjenega pohištva, preprog, avtomobilskih sedežev in številnih drugih tekstilnih površin. Kompaktna šoba za pranje oblazinjenega pohištva ima delovno širino 88 milimetrov. Njegovo prozorno okence je zelo praktično za preverjanje postopka čiščenja med delom. Nastavek se lahko uporablja kot dodatna oprema z vsemi Kärcher čistilniki s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.

Značilnosti in prednosti
SE šoba za pranje oblazinjenega pohištva: Primerno za vse Kärcher čistilnike z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6
SE šoba za pranje oblazinjenega pohištva: Funkcija pranja in sesanja
Za temeljito, do vlaken globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva, preprog, avtomobilskih sedežev in številnih drugih tekstilnih površin.
SE šoba za pranje oblazinjenega pohištva: Prozorno kontrolno okence
Omogoča neprekinjen nadzor procesa čiščenja med delom.
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija pršilne ekstrakcije
  • Za optimalne rezultate čiščenja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina (mm) 35
Delovna širina (mm) 88
Barva Črna
Teža (Kg) 0,093
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,141
Mere (D × Š × V) (mm) 88 x 74 x 141
Področja uporabe
  • Oblazinjeno pohištvo
  • Avtomobilski sedeži
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura