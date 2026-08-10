Variabilna brizgalna cev VJ 24 z nastavljivim 360° zgibom se zlahka spopade s težko dostopnimi področji. Vgrajena ploščata šoba učinkovito odstranjuje umazanijo, adapter za hitro povezavo pa omogoča hitro in enostavno menjavo dodatkov z eno roko. VJ 24 je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Za čiščenje je potreben tudi podaljšek cevi (2.644-173.0).