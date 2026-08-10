VJ 24 prilagodljiva razpršilna cev 360°

Prilagodljiva razpršilna cev VJ 24 z nastavljivim 360-stopinjskim zglobom je idealna za visokotlačne ročne čistilnike KHB in OC 6-18 modele. Primerna je za čiščenje težko dostopnih mest.

Variabilna brizgalna cev VJ 24 z nastavljivim 360° zgibom se zlahka spopade s težko dostopnimi področji. Vgrajena ploščata šoba učinkovito odstranjuje umazanijo, adapter za hitro povezavo pa omogoča hitro in enostavno menjavo dodatkov z eno roko. VJ 24 je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Za čiščenje je potreben tudi podaljšek cevi (2.644-173.0).

Značilnosti in prednosti
Prilagodljiv zglob
  • Nastavljiv 360° zglob.
25 ° ploščati curek
  • Temeljito, učinkovito čiščenje.
Priključek Quick Connect
  • Preprosta in hitra zamenjava.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,125
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,163
Mere (D × Š × V) (mm) 159 x 59 x 43
Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
  • Vrtna korita
  • Smetnjaki
  • Kolesa
  • Vrtno orodje in oprema
Dodatna oprema