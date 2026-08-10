VJ 24 prilagodljiva razpršilna cev 360°
Prilagodljiva razpršilna cev VJ 24 z nastavljivim 360-stopinjskim zglobom je idealna za visokotlačne ročne čistilnike KHB in OC 6-18 modele. Primerna je za čiščenje težko dostopnih mest.
Variabilna brizgalna cev VJ 24 z nastavljivim 360° zgibom se zlahka spopade s težko dostopnimi področji. Vgrajena ploščata šoba učinkovito odstranjuje umazanijo, adapter za hitro povezavo pa omogoča hitro in enostavno menjavo dodatkov z eno roko. VJ 24 je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Za čiščenje je potreben tudi podaljšek cevi (2.644-173.0).
Značilnosti in prednosti
Prilagodljiv zglob
- Nastavljiv 360° zglob.
25 ° ploščati curek
- Temeljito, učinkovito čiščenje.
Priključek Quick Connect
- Preprosta in hitra zamenjava.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,125
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,163
|Mere (D × Š × V) (mm)
|159 x 59 x 43
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Vrtna korita
- Smetnjaki
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema