Obstaja trdovratna umazanija, kot je sprijeta plast cvetnega prahu na vrtnem pohištvu ali skorja umazanije na cvetličnih koritih, ki je ni mogoče enostavno sprati in zato potrebujete dobro krtačo. Zelo učinkovita je krtača za pranje WB 24, ki je zasnovana za Kärcherjeve ročne visokotlačne čistilnike. Najprej s ploskim curkom navlažite površino, ki jo želite očistiti, nato pa z zelo dolgimi ščetinami krtačne glave, ki jo lahko zasučete po korakih v 90°, očistite posamezna mesta. Nazadnje s ploskim curkom sperete razrahljano umazanijo in – čistilna akcija je končana. Ker se voda uporablja samo, ko se sproži sprožilec na napravi, je porabo mogoče nadzorovati zelo učinkovito, na ta način se ohranja tudi življenjska doba baterije. Zahvaljujoč preizkušenemu sistemu Quick Connect lahko povezavo med krtačo za pranje in podaljškom cevi sprostite s samo eno roko, nato pa uporabite drugo dodatno opremo za Kärcherjev visokotlačni ročni čistilnik. Krtačo za pranje WB 24 je mogoče uporabljati s Kärcherjevim visokotlačnimi ročnimi čistilniki KHB in OC 6-18, ni pa primerna za visokotlačne čistilnike razredov K 2 do K 7.