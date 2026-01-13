Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4
Obzvlášť robustná prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4 pre pripojenie na dve veľkosti závitov. Ideálna na pripojenie na záhradné čerpadlá Kärcher. Kompatibilná s klik-systémami.
Spoľahlivé prípojky na vodovodné kohútiky, hadicové spojky a hadice sú nevyhnutné pre efektívny zavlažovací systém. Kärcher ponúka kompletný sortiment príslušenstva na pripojenie, odpojenie a opravu zavlažovacích systémov. Napríklad robustnú prípojku G1 s G3/4 redukciou. Redukcia umožňuje pripojenie k dvom veľkostiam závitov. Univerzálna prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4 je vhodná pre všetky štandardné záhradné hadice a je ergonomicky navrhnutá pre jednoduchú manipuláciu. Prípojka G1 s redukciou G3/4 je ideálna na pripojenie k záhradným čerpadlám Kärcher a kompatibilná s tromi najpoužívanejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klikacími systémami.
Vlastnosti a výhody
Obzvlášť robustná
- Zaručuje odolnosť
Redukcia
- Umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G1 + G3/4
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|46 x 39 x 39
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.