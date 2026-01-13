Univerzálna hadicová spojka Premium
Univerzálna hadicová spojka Premium z kovu. S pevným držiakom hadice z nehrdzavejúceho hliníka a úchytmi z mäkkého plastu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.
Spájanie, odpájanie a oprava jednoduchým spôsobom - s kvalitnou univerzálnou hadicovou spojkou Premium z nehrdzavejúceho hliníka a úchytmi z mäkkého plastu pre obzvlášť pohodlnú manipuláciu. Flexibilný zásuvný systém významne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch. Pretože fungujúce prípojky na vodovodný kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka Premium je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Priehlbiny na uchopenie z mäkkého plastu.
- Pre ľahkú manipuláciu.
Držiak hadice z nehrdzavejúceho hliníka
- Zaručuje odolnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 39 x 40
Kompatibilné stroje
VYZNAMENANIA
Dobrý - Hadicová spojka Premium Universal
Univerzálna hadicová spojka Premium dostala od časopisu "selbst ist der Mann" v praktickom teste známku „dobrý“ (1,5).