SensoTimer ST 6 eco!ogic
Inteligentný zavlažovací automat SensoTimer ST6 zavlažuje rastliny s ohľadom na ich potrebu vody, zavlažovanie je riadené úrovňou vlhkosti pôdy za pomoci bezdrôtového snímača vlhkosti.
SensoTimer ST6 eco!ogic zavlažuje rastliny podľa potreby, zavlažovanie je riadené úrovňou vlhkosti pôdy. Senzor patriaci do štandardnej výbavy meria vlhkosť pôdy a vysiela túto hodnotu bezdrôtovo do zariadenia SensoTimer. Želanú hodnotu vlhkosti je možné nastaviť v 5 stupňoch. Ak vlhkosť klesne pod nastavenú hodnotu, zavlažovanie sa automaticky spustí v najbližšom predvolenom čase. Odnímateľný ovládací panel a 5 ovládacích tlačidiel umožňujú jednoduché programovanie. Na každý deň je možné nastaviť až dva časy pre zavlažovanie (max. trvanie zavlažovania: 90 min). Vďaka funkcii eco!ogic je možné zavlažovanie navyše posunúť o 1 až 7 dní. Kedykoľvek je možné aj ručné zavlažovanie. Stlačením gombíka sa naprogramované zavlažovanie preruší na 24 hodín. SensoTimer ST 6 eco!ogic je kompatibilný s všetkými známymi klik systémami. Prípojka na vodovodný kohútik a predfilter sú v štandardnej výbave. 9V batéria nie je súčasťou výbavy, v prípade vybitia batérie sa zavlažovanie automaticky zastaví.
Vlastnosti a výhody
Zavlažovanie podľa vlhkostiEfektívne zavlažovanie rastlín podľa potreby s úsporou vody.
Individuálne programovanieZavlažovanie podľa potreby.
Automatické zapínanie a vypínanieCielené zavlažovanie.
Odnímateľný displej
- Komfortné programovanie.
Tlačidlo na 24 hodinové vypnutie zavlažovania
- Prerušenie zavlažovania na 24 h.
Možné ručné zavlažovanie
- Malý odber vody.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|G1 + G3/4
|Max. tlak (bar)
|10
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|96 x 137 x 153
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Balenie obsahuje
- Senzor vlhkosti: 1 Kus(y)
- Batérie v štandardnej výbave: Nie
Výbava
- Programovateľný výstup vody: 1 Kus(y)
- Potrebné sú batérie
- Počet batérií: Blok 2 x 9 V
Video
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
