Multifunkčná kovová striekacia pištoľ Premium

Pomocou kvalitnej multifunkčnej striekacej pištoli z kovu s dlhou životnosťou je možné zavlažovať najrozličnejšie rastliny podľa potreby. Vrátane otočnej rukoväte a nekvapkajúcej striekacej hlavy.

Kovová multifunkčná striekacia pištoľ Premium z kvalitných kovových prvkov je extrémne odolná s obzvlášť dlhou životnosťou. Jej 4 tvary prúdu - sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd a jemná hmla - z nej robia multitalent v oblasti zavlažovania rôznych rastlín s individuálnymi potrebami. Jemná rozprašovaná hmla sa perfektne hodí na zavlažovanie chúlostivých rastlín, zatiaľ čo sprchou sa ideálne polievajú rastlinné a kvetinové záhony. Horizontálnym plochým prúdom sa dajú napríklad vyčistiť mierne znečistené plochy. A perlový prúd umožňuje vysoký prietok vody, ktorý sa dá dobre využiť na plnenie nádrží. O používanie bez kvapkania sa stará moderná membránová technológia striekacej hlavy vyvinutá spoločnosťou Kärcher. Taktiež exkluzívne v Kärcheri: Otočná rukoväť, pomocou ktorej sa dá aretovateľná spúšť nasmerovať dopredu alebo dozadu, ktorá dobré sedí v ruke a ktorá umožňuje individuálne a pohodlné používanie. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Špeciálna membránová technológia
  • Zaisťuje použitie bez kvapkania počas zmeny tvaru rozstrekovaného prúdu ako aj po zastavení vody.
Otočná rukoväť
  • Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
  • Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
  • Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky: sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd, rozprašovaná hmla
  • Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného prúdu.
Prvky z mäkčeného plastu
  • Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Kvalitné kovové prvky
  • Pre extra vysokú odolnosť a dlhú životnosť.
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Odnímateľný sprchový kotúč
  • Na čistenie membrány a upchatých trysiek.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 70 x 130

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 4
  • Otočná rukoväť
  • Aretácia na rukoväti
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Prvky z mäkčeného plastu
  • Kov
  • Vzor prúdu: hmlový prúd
  • Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
  • Vzor prúdu: prevzdušňovací prúd
  • Vzor prúdu: postrekovač
Video

Príslušenstvo
Multifunkčná kovová striekacia pištoľ Premium náhradný diel

