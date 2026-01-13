Multifunkčná kovová striekacia pištoľ Premium
Pomocou kvalitnej multifunkčnej striekacej pištoli z kovu s dlhou životnosťou je možné zavlažovať najrozličnejšie rastliny podľa potreby. Vrátane otočnej rukoväte a nekvapkajúcej striekacej hlavy.
Kovová multifunkčná striekacia pištoľ Premium z kvalitných kovových prvkov je extrémne odolná s obzvlášť dlhou životnosťou. Jej 4 tvary prúdu - sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd a jemná hmla - z nej robia multitalent v oblasti zavlažovania rôznych rastlín s individuálnymi potrebami. Jemná rozprašovaná hmla sa perfektne hodí na zavlažovanie chúlostivých rastlín, zatiaľ čo sprchou sa ideálne polievajú rastlinné a kvetinové záhony. Horizontálnym plochým prúdom sa dajú napríklad vyčistiť mierne znečistené plochy. A perlový prúd umožňuje vysoký prietok vody, ktorý sa dá dobre využiť na plnenie nádrží. O používanie bez kvapkania sa stará moderná membránová technológia striekacej hlavy vyvinutá spoločnosťou Kärcher. Taktiež exkluzívne v Kärcheri: Otočná rukoväť, pomocou ktorej sa dá aretovateľná spúšť nasmerovať dopredu alebo dozadu, ktorá dobré sedí v ruke a ktorá umožňuje individuálne a pohodlné používanie. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Špeciálna membránová technológia
- Zaisťuje použitie bez kvapkania počas zmeny tvaru rozstrekovaného prúdu ako aj po zastavení vody.
Otočná rukoväť
- Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
- Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky: sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd, rozprašovaná hmla
- Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného prúdu.
Prvky z mäkčeného plastu
- Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Kvalitné kovové prvky
- Pre extra vysokú odolnosť a dlhú životnosť.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Odnímateľný sprchový kotúč
- Na čistenie membrány a upchatých trysiek.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 x 70 x 130
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 4
- Otočná rukoväť
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Prvky z mäkčeného plastu
- Kov
- Vzor prúdu: hmlový prúd
- Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
- Vzor prúdu: prevzdušňovací prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
