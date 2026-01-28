Hadicový bubon HR 4

Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný hadicový bubon: HR 4 ponúka obe možnosti a dá sa ľahko vybrať zo steny pre flexibilné zavlažovanie.

Jedinečná praktickosť. Dvojitá funkčnosť. Tento bubon na hadicu sa používa ako na uloženie hadice na stenu, tak aj na mobilné použitie v záhrade. Trysky a nadstavce je možné zavesiť na nástenný držiak a sú vždy po ruke. HR 4 sa dá ľahko vybrať z držiaka a vďaka ergonomickej rukoväti sa pohodlne prenáša. Pomocou voľne bežiacej kľuky je možné záhradnú hadicu bez námahy zrolovať a úhľadne a starostlivo uskladniť, bez zalomenia alebo nepríjemného zamotania. Produkt boduje aj svojou kompaktnou konštrukciou a vysokou stabilitou vďaka nízkemu ťažisku. Hadicový navijak je kompletne zmontovaný a pripravený na okamžité použitie. Zariadenie je tiež odolné voči UV žiareniu a mrazu, vďaka čomu má dlhú životnosť a je dostatočne robustné, aby zvládlo každodenné používanie. Spoločnosť Kärcher ponúka 5-ročnú záruku.

Vlastnosti a výhody
Hadicový bubon HR 4: Funkcia 2 v 1: nástenný a mobilný hadicový bubon v jednom
Skladovanie hadice na stene aj na mobilné použitie vo vašej záhrade.
Hadicový bubon HR 4: Praktický držiak trysky
Trysky a nadstavce je možné zavesiť na nástennú konzolu pre pohodlné skladovanie.
Hadicový bubon HR 4: Nástenný držiak
Jednoduchá a rýchla inštalácia praktického úložného dielu.
Sklopná kľuka
  • Úsporné odkladanie
Kompaktné rozmery
  • Dobré uskladňovanie
Okamžite pripravený na prevádzku
  • Zavlažovacie príslušenstvo je súčasťou balenia.
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm) 160
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 363 x 475 x 500

Výbava

  • Držiak hubice
  • Nástenný držiak vrátane skrutiek a hmoždiniek
Hadicový bubon HR 4
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé až stredne veľké plochy
