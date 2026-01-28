Hadicový vozík HT 6 M

Mobilný a stabilný vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom na hadicu a extra širokou základňou, ako aj presným vedením hadíc a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.

Stabilný a robustný vozík na hadicu umožňuje priestorovo úsporné skladovanie záhradnej hadice a jeho používanie je veľmi pohodlné. Hadicu je možné spoľahlivo zrolovať pomocou ergonomickej kľuky a robustného vedenia hadice. Robustný kovový navijak odolá aj tým najnáročnejším záhradným podmienkam. Boduje tiež svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu vozíka na hadicu, odolnosťou proti UV žiareniu a mrazu a praktickým držiakom trysky na rukoväti. Vďaka inovatívnym rýchloupínacím pákam je možné teleskopickú rukoväť pohodlne nastaviť do správnej výšky alebo ju posunúť úplne nadol. Presunutie úplne nadol zaisťuje predovšetkým priestorovo úsporné skladovanie. Kärcher ponúka 5-ročnú záruku výrobcu. Vozík na hadicu sa dodáva kompletne zmontovaný.

Vlastnosti a výhody
Hadicový vozík HT 6 M: Vysoká stabilita a robustnosť
Vďaka extra širokej základni a nízkemu ťažisku hadicového navijaka.
Hadicový vozík HT 6 M: Vedenie hadice
Pre ľahké navíjanie a odvíjanie hadice
Hadicový vozík HT 6 M: Kovový navijak
Zaručuje odolnosť a dlhú životnosť
Praktický držiak trysky
  • Trysky a nadstavce je možné zavesiť na nástennú konzolu pre pohodlné skladovanie.
Rýchloupínacia páka na zaistenie teleskopickej rukoväte
  • Úsporné odkladanie
Protišymková, ergonomická rúčka
  • Pohodlná rukoväť pre ľahkú manipuláciu.
Sklopná kľuka
  • Úsporné odkladanie
Zahnutá hadicová prípojka
  • Zabraňuje krúteniu a zalomeniu hadice pre maximálny prietok vody.
Bez dokvapkávania
  • Po použití neuniká voda.
Špecifikácie

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 565 x 475 x 896

Výbava

  • Kovový hadicový navijak
  • Vedenie hadice
  • Držiak hubice
  • Zavlažovanie záhrady
  • Stredné až veľké plochy
